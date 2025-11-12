La strategia di Trump nel caso-Bbc

0 0

La cantonata è stata ammessa dallo stesso Tim Davie, direttore generale dimissionario della Bbc: sono stati fatti errori che ci sono costati ma ora li stanno usando come arma. Una settimana prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024, un prestigioso programma di approfondimento della televisione pubblica inglese ha messo in onda un servizio con le immagini di Trump durante la rivolta del Campidoglio del 2021 montate come se il magnate avesse incoraggiato le violenze dei dimostranti. Sono state sciattamente messe insieme due frasi pronunciate a distanza di un’ora l’una dall’altra ed in contesti dunque diversi che hanno alimentato questa impressione. Ora il presidente Trump minaccia di far causa all’emittente per un miliardo di dollari a meno che entro venerdì non arrivino scuse ufficiali. Ovviamente la sua addetta stampa si è subito precipitata in stile trumpiano a definire 100% fake news, ripetuto ormai come un mantra in faccia a tutti i giornalisti scomodi o che vorrebbero fare domande.

Al di là delle querelle legali è evidente che il presidente Usa abbia colto al volo questa occasione per sferrare un colpo di maglio su un servizio pubblico europeo che (pur essendo fortemente filogovernativo) non tralascia di offrire informazione corretta sul genocidio di Gaza o sui diritti Lgbtq+ , nervi scoperti della narrazione trumpiana. Ricordiamo che la Bbc può contare su un bacino di utenza di un miliardo di spettatori che seguono i suoi programmi televisivi, radiofonici e online in tutto il pianeta e ne apprezzano in particolare la copertura degli eventi esteri. La strategia di Trump è quella di disarticolare il dissenso a qualsiasi costo In Inghilterra, così come in tutta Europa. Colpire e affondare la Bbc (che certamente è inciampata in un gravissimo errore) sarebbe una mazzata per tutto il sistema informativo europeo, una bruttissima prova generale di tentativi autoritari che potrebbero moltiplicarsi in un clima già pesante che si respira nel Vecchio continente. Insomma colpiscine uno….per educarne cento di antica memoria.

