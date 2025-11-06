Giornalismo sotto attacco in Italia

A Lenola apre il polo multimediale su Pietro Ingrao

News
Redazione
0 0

Sembrava lontano e impossibile, due anni fa, la realizzazione di un luogo che ricordasse Pietro Ingrao, le sue battaglie, la straordinaria influenza sulla politica e su un lungo arco del XX secolo.
Il portale visibile da pochi giorni si apre con questa sua frase: «Mi pesa la sofferenza altrui. Non è un sentimento altruistico. sono io che sto male, che vivo come insopportabili le condizioni di vita degli oppressi e degli sfruttati… Indignarsi non basta». Chi sale lungo la collina che porta al borgo di Lenola fiuta nell’aria che in questo minuscolo centro dell’Appennino è accaduto qualcosa di molto speciale in un tempo non troppo lontano. La figura di Ingrao è parte integrante di ciò che accaduto lì. Adesso il centro voluto e animato da uno dei suoi allievi ed amici, Marrigo Rosato, sta a testimoniare che certe storie continuano a vivere, persino più potenti di chi le ha scritte per primo.
Sabato 8 novembre dunque a Lenola (in via Nucleo Abitato Passignano 39, alle 15.30) è prevista l’inaugurazione del «Polo Multimediale Pietro Ingrao», finanziato dall’Unione Europea. L’iniziative è promossa da Ministero della Cultura, Comune di Lenola e CRS; nel pomeriggio sono previsti interventi del sindaco di Lenola Fernando Magnafico, dei giornalisti Pietro Perone e Graziella Di Mambro, con la partecipano, fra gli altri, di Marrigo Rosato, Goffredo Bettini e Guido Ingrao e letture di Pier Giulio Cantarano.
Il polo è già «visitabile» attraverso il sito ma il luogo fisico verrà aperto per la prima volta sabato ed è un piccolo scrigno di testimonianze visive e documentali; contiene manifesti dei comizi, discorsi vergati a mano, testimonianze, incontri, interviste, contributi dichi ha conosciuto e frequentato Pietro Ingrao. Un vero e proprio polo multimediale realizzato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’attrattività dei borghi storici e la rigenerazione culturale e sociale prevista dal progetto «Lenola domani», approvato dal Ministero della cultura tramite Invitalia.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

“Libri nel bosco”, si parte con l’edizione invernale

Redazione

SLAPP, l’Italia al bivio: nel 2026 dovrà recepire la Direttiva europea contro le querele bavaglio

Redazione

Fratoianni (Avs), dopo le parole di solidarietà a Ranucci nulla di concreto

Redazione

Sorpresa: l’Italia interna non si arrende. La lezione su Pasolini nella biblioteca di un minuscolo centro dell’Appennino

Graziella Di Mambro

Costituzione e libertà di informazione. Appuntamento a Città della Pieve

Redazione

TEDX Mantova: le voci di un futuro migliore, nel segno delle buone notizie

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.