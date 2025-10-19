Straordinario successo del concerto di Gennaro e Santino Spinelli per Papa Leone XIV in Vaticano

0 0

Un’emozione senza confini ha attraversato l’Aula Paolo VI (Sala Nervi) in Vaticano questa mattina, in occasione del Grande Giubileo Mondiale dei Rom e Sinti. L’evento musicale in onore di Papa Leone XIV ha fatto registrare un successo straordinario, suscitando profonda commozione tra i presenti e tra i milioni di telespettatori collegati in mondovisione. Protagonisti assoluti della giornata sono stati i musicisti abruzzesi Gennaro Spinelli (violino solista) e Alexian Santino Spinelli (fisarmonica solista), accompagnati dall’Orchestra Europea per la Pace, composta da talentuosi artisti provenienti da vari Paesi: Marco Bartolini (Violino Primo), Rebecca Kovaciu (Violino Secondo), Giovanni Ciaffarini (Viola), Giulia Spinelli (Violoncello), Gualtiero Lamagna (Chitarra), Evedise Spinelli (Arpa) e Federico Binetti (Percussioni).

L’evento, fortemente voluto per celebrare la cultura romanì come patrimonio di pace e fratellanza, ha unito spiritualità, arte e identità in un unico, intenso momento di comunione universale. La musica, eseguita con passione e maestria, ha toccato corde profonde nel pubblico e nel Santo Padre.

“È stato un abbraccio universale – ha dichiarato Alexian Santino Spinelli – la nostra musica racconta la storia di un popolo che ha sofferto, ma non ha mai smesso di credere nella pace, nella dignità e nella forza della cultura. Suonare per il Santo Padre nel cuore della cristianità è un dono che porteremo per sempre con noi”.

“Un onore immenso – ha aggiunto Gennaro Spinelli, che presiede l’UCRI (Unione delle Comunità Romanès in Italia) – oggi abbiamo sentito l’energia di un mondo che si riconosce nella musica come linguaggio universale. Vedere Rom e Sinti di ogni continente uniti nella gioia e nella fede è la testimonianza più bella che la convivenza è possibile”.

Tra applausi, emozioni e momenti di intensa spiritualità, il concerto ha incontrato l’apprezzamento di tutti. L’evento ha rappresentato anche un segno di speranza e riconoscimento per il popolo romanì nel mondo.

Gennaro e Santino Spinelli sono Ambasciatori della cultura romanì nel mondo. Assieme hanno realizzato importanti collaborazioni con alcune delle più grandi orchestre e suonato in paesi di tutto il globo, di recente si sono esibiti da solisti al teatro alla Scala di Milano e al Teatro San Carlo di Napoli oltre ad aver già suonato per Papa Benedetto XVI e Papa Francesco.

