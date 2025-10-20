Giornalismo sotto attacco in Italia

Stranieri in patria. Fare giornalismo oggi

Articoli
Laura Silvia Battaglia
0 0

Stranieri in patria. Lo sono, lo stanno diventando i giornalisti che non guardano al loro tornaconto in questo Paese in cui prendono sempre più piede i negazionismi e le dichiarazioni secondo cui fatti accaduti, certificati, documentati da testimoni, geolocalizzazioni, foto, video – financo corroborati dalle dichiarazioni degli stessi carnefici – vengono definiti mai accaduti perché “non esiste nessuna prova”.

E’ un clima che mi riporta alla mia infanzia: quando la mafia sparava e uccideva. Quando giornalisti del calibro di Giuseppe Fava venivano infamati, a cadavere caldo, e intorno a loro costruito un dedalo di accuse striscianti: quelle di essere, prima di tutto, cattive persone capaci di tutto tranne che di riposta fiducia, certamente non degni di stima, non importa se sviluppata sul piano personale o sociale. L’assunto riposa su questa convinzione diffusa: un uomo che mente, che tradisce, che si nasconde, che dice di essere ciò che non è già sul piano della vita personale, allora non sarà nemmeno un buon giornalista. La morte di Giuseppe Fava a Catania nel 1984 venne liquidata come “delitto a sfondo passionale”.

Oggi, le vicende personali, più o meno boccaccesche, vengono ancora utilizzate ma ai danni delle donne, soprattutto in Paesi come l’India o il Guatemala o il Giappone, per mettere a tacere le loro inchieste tra le pieghe del potere; altrove, soprattutto sui fronti di guerra, basta sviluppare la narrativa del collaborazionismo con il terrorismo regionale o internazionale, come accade per i giornalisti di Gaza o, guardando alla propaganda russa, ai colleghi ucraini; e, quando non ci sono appigli di questo genere, un’autobomba risolve il problema.

In Europa, nel 2017 è già toccato a Daphne Caruana Galizia, per la quale, nonostante l’establishment maltese avesse provato a screditarla, era più difficile costruire delle narrative che la colpissero sul piano personale; oggi tocca all’italiano Sigfrido Ranucci, per fortuna senza esito mortale né per lui né per la figlia, target di un attacco con autobomba, davanti alla loro abitazione. Così, non improvviso, ma ormai chiaro a tutti noi appare il nuovo corso nei confronti dei giornalisti che osano spingersi oltre il copia-incolla delle agenzie e i sorrisi di circostanza: dalle intimidazioni nei confronti dei colleghi Paolo BorrometiNello Scavo e Nancy Porsia, che hanno avuto bisogno anche della scorta, al direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato che si è ritrovato sotto cyber sorveglianza senza potere sapere quando, chi e perché gli avesse inoculato lo spyware Graphite, fino alla giovane collega Giorgia Venturini che si è ritrovata una capretta sgozzata sotto casa.

A tutto questo, si aggiungano la pletora di querele temerarie che i giornalisti investigativi (e non) sono costretti a sopportare, con conseguente sforzo economico, e con un impatto molto negativo sulla loro resa professionale e sul loro equilibrio mentale, soprattutto quando sono liberi professionisti. In tutto questo, occorre registrare il calo di fiducia dei lettori e degli ascoltatori nei confronti della categoria, giudicata “vigliacca”, “svenduta”, “pessima” sui social media, nei cortei, nei discorsi da bar, nelle discussioni pubbliche. Sembra che a nulla valga l’esistenza di un piccolo manipolo di resistenti che continuano a fare il loro dovere e che si vedono però associati alla maggioranza indistinta.

“Sventurata la terra che ha bisogno di eroi” faceva dire Bertold Brecht a Galileo nella sua “Vita di Galilei”: sventurato è anche il giornalismo che elenca le sue effettive o mancate vittime. Vuol dire che queste vittime sono o sono già state voci che gridano nel deserto. Ma, soprattutto, vuol dire che chi poteva proteggerle o difenderle ha deciso, come Pilato, di lavarsene ben bene le mani.

(Da https://www.cartadiroma.org/)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Non aspettiamo altre bombe per difendere i diritti essenziali. Domani Articolo21 alle 20.30 alla sede di Libera

Giuseppe Giulietti

Otto anni dopo l’assassinio di Daphne Caruana Galizia: la voce di Articolo 21 a Malta

Redazione

Libera parte civile al processo sull’omicidio di Angelo Vassallo. Una grande vittoria

Redazione

Libera Basilica e Articolo 21: la morte di Luca Ventre e quella verità senza giustizia

Redazione

Domande senza risposta alla Rai (e non solo)

Giuseppe Giulietti

La solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla famiglia per il vile attentato non è sufficiente: tutti in piazza sciopero generale

Loris Mazzetti
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.