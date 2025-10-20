Giornalismo sotto attacco in Italia

Solidarietà delle Chiese Evangeliche a Sigfrido Ranucci

News
Redazione
0 0

La redazione di Protestantesimo (Rai3), del NEV – Notizie Evangeliche e del culto evangelico (Rai Radio1), servizi della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), esprimono profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci per il grave atto intimidatorio che ha colpito lui e la sua famiglia.
“Un episodio inaccettabile che rappresenta una minaccia alla libertà di stampa e ai valori costituzionali su cui si fondano la democrazia e la professione giornalistica”, si legge nella nota.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Straordinario successo del concerto di Gennaro e Santino Spinelli per Papa Leone XIV in Vaticano

Redazione

Coro di solidarietà dalla Campania, che conta sei giornalisti sotto scorta

Redazione

Carta di Roma: grave atto criminale

Redazione

Libera: “Vicini a Ranucci, attacco al cuore della democrazia”

Redazione

Una bellissima serata di musica e parole ieri sera a Torino per non dimenticare e sostenere la popolazione di Gaza

Gian Mario Gillio

Quelli che “in fondo se l’è cercata”

Massimo Marnetto
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.