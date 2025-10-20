Solidarietà delle Chiese Evangeliche a Sigfrido Ranucci

0 0

La redazione di Protestantesimo (Rai3), del NEV – Notizie Evangeliche e del culto evangelico (Rai Radio1), servizi della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), esprimono profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci per il grave atto intimidatorio che ha colpito lui e la sua famiglia.

“Un episodio inaccettabile che rappresenta una minaccia alla libertà di stampa e ai valori costituzionali su cui si fondano la democrazia e la professione giornalistica”, si legge nella nota.

