Buon vento Global Sumud Flotilla

Non c’è niente da festeggiare ma un genocidio da non archiviare. Oggi volantinaggio all’Auditorium

Non c’è niente da festeggiare ma un genicidio da non archiviare. Oggi presidio e volantinaggio davanti all’Auditorium Parco della Musica di Roma, cui parteciperà anche Articolo 21 (alle 18 in via  Pietro de Coubertin – area parcheggio di fronte all’entrata principale).
Famiglie annientate. Bambini sepolti sotto le macerie. Ospedali e scuole rasi al suolo. Giornalisti e personale medico presi di mira e uccisi senza pietà. Infrastrutture demolite. L’annientamento totale di un popolo, quello che denunciamo da due anni, ora con l’inizio degli ingressi di aiuti e dei media nell’inferno di Gaza si disvela in tutta la sua orribile totalità.  Chiediamo giustizia per un genocidio ancora in corso, per i crimini di guerra commessi, per le complicità internazionali dopo settant’anni di occupazione illegale. Vigiliamo affinché questa trattativa di pace non sia solamente un colpo di spugna per cancellare i crimini contro l’umanità commessi da Israele, ma che riporti il mondo al rispetto del diritto internazionale e soprattutto a giustizia, restituzione, libertà e autodeterminazione per il popolo palestinese. È più che mai importante non abbassare la guardia e continuare a fare pressione sulle istituzioni affinché prendano posizioni nette e compiano gesti concreti. Il gesto più concreto e urgente oggi è porre fine alla complicità con le istituzioni israeliane. Le istituzioni culturale italiane hanno il dovere di interrompere qualunque tipo di collaborazione con ogni forma di rappresentanza di un governo genocida e responsabile di crimini contro l’umanità.  Nessuna complicità può essere tollerata.  Facciamo i nomi. Diciamo la verità. Pretendiamo giustizia. Ora e sempre per una Palestina libera.

