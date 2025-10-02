Buon vento Global Sumud Flotilla

L'”eleganza” di Mario Sechi in tv: “Spero che le barche della Flotilla vengano affondate”

Redazione
0 0

Il giornalista Mario Sechi si è prodotto in un’uscita “elegante” e da autentico osservatore indipendente nel programma “Realpolitik” su Rete 4. Per la precisione ha detto le seguenti frasi: “Questa missione era una tragica pagliacciata. Ha fatto solo perdere tempo a tutti.
Se fossero stati importanti gli aiuti umanitari, li avrebbero consegnati, la verità è che non gliene importava assolutamente nulla. Spero che le barche della Flotilla vengano affondate, così la prossima missione dovranno rifinanziarla.” Se questo è un giornalista.

 

 

(Foto da sito della Fnsi)

