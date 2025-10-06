Da 26 anni vittima di un’azione giudiziaria pretestuosa, la solidarietà del’Odg ad Antonella Napoli

0 0

L’esecutivo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti solidarizza con la collega Antonella Napoli , direttrice di Focus on Africa e membro dell’Ufficio di presidenza di Articolo 21, coinvolta in un contenzioso estenuante che va avanti da 26 anni. Un caso che ha dell’incredibile: la giornalista è stata coinvolta da un’azione civile con una rilevante richiesta risarcitoria che sembra non giungere all’epilogo nonostante i tanti anni trascorsi e il decesso, avvenuto nel frattempo, della controparte e del suo avvocato. La parola fine al lungo calvario legale potrà essere messa solo da un giudice e, visti i tempi della giustizia civile, probabilmente ci vorrà ancora tempo. Il caso di Antonella Napoli dimostra come una lunga battaglia legale, durata quasi tre decenni, possa colpire i giornalisti minando la loro professionalità con le relative implicazioni economiche e psicologiche.

