Buon vento Global Sumud Flotilla

“Libri nel bosco”, Pietro Grasso il 10 ottobre all’Infernetto

News
Redazione
0 0

Il quinto incontro della rassegna letteraria “Libri nel bosco” targata #Noi vedrà protagonista Pietro Grasso, ex magistrato e presidente emerito del Senato. Il 10 ottobre alle 19, da Ohana, in via del Martin Pescatore 4, Infernetto (Roma), verrà presentato il suo ultimo libro “Da che parte stai? Tutti siamo chiamati a scegliere”.

Attraverso un fumetto, verranno ripercorse con gli occhi di un ragazzo le vicende più tragiche della storia italiana. Una prospettiva originale che avvicina ancor di più i giovani alla cultura della legalità.

Federica Angeli, giornalista di Repubblica, modererà l’incontro insieme a Valerio Onorati dell’ufficio stampa dell’associazione antimafia #Noi.  

La rassegna continuerà con altri tre appuntamenti:

-Venerdì 17 ottobre, “L’amore non lo vede nessuno” di Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella;

-Giovedì 23 ottobre, “Linea di sangue” di Gianfrancesco Intini, medico e collaboratore di Informazione Quotidiana;

-Giovedì 30 ottobre, “Il loro grido è la mia voce”, a cura degli autori Antonio Bocchinfuso, Mario Soldaini e Leonardo Tosti.

Per partecipare sarà necessaria la prenotazione al numero 06 541 3561, oppure all’email noiamanodisarmata@gmail.com 

 

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Nino Lisi, una vita per gli altri Città della Scienza. Napoli, 13 ottobre

Redazione

Siamo ancora a Gaza

Redazione

MANIFESTAZIONE SCIOPERO GENERALE 3 OTTOBRE 2025

Giuseppe Giulietti

A Gubbio incontro sull’informazione a Gaza

Redazione

“The Voice of Hind Rajab” a Orvieto il primo ottobre

Redazione

“Memorie cantate”, sabato 27 settembre l’iniziativa dell’ANPI “17 aprile” di Nocera Umbra

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.