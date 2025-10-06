“Libri nel bosco”, Pietro Grasso il 10 ottobre all’Infernetto

Il quinto incontro della rassegna letteraria “Libri nel bosco” targata #Noi vedrà protagonista Pietro Grasso, ex magistrato e presidente emerito del Senato. Il 10 ottobre alle 19, da Ohana, in via del Martin Pescatore 4, Infernetto (Roma), verrà presentato il suo ultimo libro “Da che parte stai? Tutti siamo chiamati a scegliere”.
Attraverso un fumetto, verranno ripercorse con gli occhi di un ragazzo le vicende più tragiche della storia italiana. Una prospettiva originale che avvicina ancor di più i giovani alla cultura della legalità.
Federica Angeli, giornalista di Repubblica, modererà l’incontro insieme a Valerio Onorati dell’ufficio stampa dell’associazione antimafia #Noi.
La rassegna continuerà con altri tre appuntamenti:
-Venerdì 17 ottobre, “L’amore non lo vede nessuno” di Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella;
-Giovedì 23 ottobre, “Linea di sangue” di Gianfrancesco Intini, medico e collaboratore di Informazione Quotidiana;
-Giovedì 30 ottobre, “Il loro grido è la mia voce”, a cura degli autori Antonio Bocchinfuso, Mario Soldaini e Leonardo Tosti.
Per partecipare sarà necessaria la prenotazione al numero 06 541 3561, oppure all’email noiamanodisarmata@