Giornalismo sotto attacco in Italia

Costituzione e libertà di informazione. Appuntamento a Città della Pieve

“Costituzione e libertà di informazione” è il titolo dell’ incontro pubblico organizzato dal Presidio Articolo21 di Città della Pieve con Giuseppe Giulietti Coordinatore nazionale di Articolo21 e Daniele Biacchessi Giornalista, scrittore e conduttore radiofonico, finito in questi in una lista di proscrizione. Appuntamento giovedì 30 ottobre ore 17 a Città della Pieve presso il circolo Arci San Litardo. Prosegue dunque l’impegno di Articolo 21 nella difesa dei principi della Costituzione antifascista.

