Una panchina per Mario Paciolla. 26 settembre, Imola

Venerdì 26 settembre alle ore 17.00, nel Giardino “Europa Unita” nel quartiere Zolino, ingresso da via Gualandi, si terrà l’iniziativa “Una panchina per Mario”, un momento di memoria e riflessione per ricordare Mario Paciolla, cooperante napoletano impegnato nella missione ONU in Colombia, tragicamente scomparso nel luglio 2020 in circostanze mai chiarite.

Alla cerimonia di inaugurazione della panchina saranno presenti i genitori di Mario, Anna e Giuseppe Paciolla, che porteranno la loro testimonianza e il loro impegno nella ricerca di verità e giustizia, oltre al Sindaco Marco Panieri, a componenti della Giunta Comunale e del Consiglio.

Infatti, l’iniziativa dà seguito all’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio comunale di Imola il 29 maggio 2025, con cui si è deciso di installare una panchina di colore arancione, simbolo per non dimenticare quanto accaduto a Mario e per continuare a chiedere verità e giustizia sulla sua vicenda. Il Consiglio aveva inoltre ricordato che, il 30 aprile 2024, a Imola, si era svolta un’iniziativa pubblica dal titolo “I nostri figli dimenticati: la difficile verità sulla morte di Mario Paciolla”, durante la quale i genitori di Mario avevano raccontato la sua storia, sottolineando le incongruenze nella versione ufficiale del suicidio. In altre città italiane, analogamente, sono state promosse iniziative per mantenere viva l’attenzione sulla sua vicenda.

Con questa panchina l’Amministrazione comunale e la città di Imola intendono esprimere vicinanza alla famiglia Paciolla e ribadire l’impegno a non dimenticare.

L’appuntamento è aperto a tutta la comunità.

