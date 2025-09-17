Steradiodj. La web radio di Stefano Pietta è attiva tutti i giorni 24 ore su 24

Buon vento Global Sumud Flotilla

Steradiodj, la webradio fondata, diretta e condotta dal Manerbiese Stefano Pietta, è lieta di presentarsi a tutti voi. “Ho fondato questa web radio – scrive Stefano Pietta con l’idea di occuparmi principalmente di disabilità e sociale ma nel corso degli anni, Steradiodj è poi diventata una web radio generalista che si occupa di tanti e vari temi. La radio è attiva tutti i giorni 24 ore su 24 ed alterna programmazione in diretta con programmazione a rotazione automatica. Con la radio, realizzo interviste, sperando anche di farmi nuovi contatti ed amicizie, quindi chi volesse contattarmi e/o farsi intervistare da me, eccomi, vi aspetto!”

Sito web: https://www.steradiodj.it/

APP gratuita per smartphone: steradiodj

E-mail: stedj84@outlook.it

Pagina Facebook: steradiodj Profilo Facebook: Stefano Pietta

Account Instagram: steradiodjweb

Stefano Pietta, nato a Manerbio (Brescia) è giornalista pubblicista ad honorem con condizione di disabilità motoria ed in carrozzina dalla nascita. Nel 2013 ha fondato Steradiodj una web radio che conduce/gestisce da solo.

