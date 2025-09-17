Buon vento Global Sumud Flotilla

È olocausto. Così l’ONU ha finalmente definito il massacro degli israeliani

Massimo Marnetto
È olocausto. Così l’ONU ha finalmente definito il massacro degli israeliani nei confronti dei palestinesi di Gaza. Questo accertamento deve avere conseguenze, altrimenti il Palazzo di Vetro sarà sempre più screditato. Quali? Registro alto: interruzione di collaborazioni commerciali e scientifiche; registro basso: boicottaggio nello sport (estromissione di Israele dalle gare), nella musica (esclusione da Eurovision) e nel turismo (stop pellegrinaggi in Terra Santa). 

Solo la sanzione dell’isolamento provoca la vergogna. Solo la vergogna attiva l’elaborazione del crimine. Se l’Italia ripudia la guerra, a maggior ragione deve ripudiare l’olocausto. Nell’accezione etimologica del verbo ripudiare: dal latino, allontanare con il piede una cosa particolarmente schifosa.

