100 ospedali per Gaza: 2 Ottobre flash mob in tutta Italia

0 0

Giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 21.00, la rete delle operatrici e degli operatori sanitari #DigiunoGaza promuove il flash mob “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”.

Un’iniziativa diffusa su scala nazionale che vedrà coinvolti 100 ospedali in tutta Italia per esprimere solidarietà al popolo palestinese, condannare il genocidio in corso e ricordare i 1.677 sanitari uccisi a Gaza.

L’invito è rivolto a personale sanitario, cittadini, associazioni e a chiunque voglia opporsi alla barbarie: basterà recarsi davanti all’ospedale della propria città o luogo di lavoro portando con sé una torcia, una lampada, un lume, una candela o anche semplicemente la luce del proprio cellulare.

Alle ore 21, in contemporanea, accenderemo insieme le nostre luci per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e ricordare le oltre 60.000 vittime palestinesi degli ultimi due anni, tra cui i 1677 sanitari dei quali saranno letti i nomi collettivamente durante il flash mob.

Il flash mob è promosso dalla rete nazionale #DigiunoGaza, ma la realizzazione concreta è affidata a volontari locali – sanitari e non – che si faranno carico di organizzare e gestire gli appuntamenti nelle singole città.

Alle Aziende e Istituzioni sanitarie, agli Ordini professionali, alle Società scientifiche, alle Università e ai Centri di ricerca viene rivolto un appello formale affinché:

riconoscano pubblicamente il genocidio in corso;

adottino politiche concrete di contrasto, in linea con la petizione internazionale “Stop the Silence: Call on academic and professional associations to publicly recognise the genocide in Gaza”.

A tal fine, è stato predisposto uno schema di delibera inviato a Regioni, Aziende sanitarie e ospedaliere, Ordini e associazioni professionali, con la richiesta di approvazione o motivata spiegazione in caso di rifiuto.

La delibera prevede che l’ente si impegni a:

Adottare lo Statement by the European public health community on Gaza firmato da EPHA, EUPHA e WFPHA; Contrastare ogni forma di genocidio attraverso: valutazioni preliminari sugli accordi scientifici, commerciali e di ricerca per evitare rapporti con Stati responsabili di genocidio;

criteri etici per gli acquisti da fornitori collegati a Stati genocidari;

promozione di cooperazione e progetti internazionali a favore delle popolazioni vittime di genocidio;

azioni di comunicazione, formazione e sensibilizzazione per promuovere pace, diritti umani e rispetto reciproco.

Contatti

Per informazioni, adesioni e materiali aggiornati: Contattaci – #DigiunoGaza

Appuntamenti (in corso di aggiornamento)

Roma: Ospedale Santo Sipirito (Lungotevere in Sassia)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21