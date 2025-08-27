Un criminale a capo del popolo di Israele fa strage di innocenti

Opinioni
Francesco Nicolosi Fazio
0 0

Mio padre soleva dire: “Comando come voglio la mia ditta: in questo sono un dittatore”. Viene da pensare al vecchio genitore (1921) nel vedere la gestione personalissima della politica Usa da parte di Trump: come se fosse una sua azienda. Del resto, l’idea di realizzare la “Gaza Riviera” è tipica del palazzinaro che tormenta l’umanità intera. Magari il vecchio biondo realizzerà per sé l’ennesimo campo da golf, forse con l’appoggio di fondi israeliani, ma forse anche russi, purché sospetti.

Molto simbolico l’attacco di Israele, pressoché costante, alla parrocchia cattolica della “Sacra Famiglia”. Anche perché l’intitolazione è, di per sé, anch’essa molto simbolica. La rappresentazione più nota della famiglia di Gesù è quella della “fuga in Egitto”, a seguito della “strage degli innocenti” che il re d’Israele Erode scatenò per eliminare il Gesù appena nato. La storia si ripete. Un criminale a capo del popolo di Israele fa strage di innocenti. Con altri fini, ma sempre per tutelare il potere di un criminale, su uno stato che non si riconosce in lui. La “Sacra Famiglia” è una prova storica che il territorio di Gaza era, già duemila anni fa, Egitto. Per cui l’invasione israelitica non è supportata neanche dalla storia, oltre che dal diritto internazionale. Qualora esistesse,

Una città in assedio, che cadrà anche per fame, come fecero con gli ebrei gli antichi romani. Gli ebrei copiano i loro nemici, anche i nazisti, per fare il loro sterminio. Valido alleato lo speculatore-presidente. Se verrà la pace, anche a Gaza, sarà per perseguire i personali interessi di Trump.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Gaza. Raid su ospedale e giornalisti. Ormai i crimini di guerra si sovrappongono

Massimo Marnetto

Israele dev’essere fermato

Roberto Bertoni

La «bussola» (smarrita?)  di Draghi e la nuova stagione europea

Sauro Mattarelli

Libertà di stampa a rischio: il bavaglio della nuova riforma in Albania

Alba Kepi

Emergenza Lega

Roberto Bertoni

Pippo Baudo, l’ultima bandiera della RAI

Roberto Bertoni
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.