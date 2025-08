Anpi Cotignola: gravi provocazioni neofasciste alla Festa dell’Unità

Oggetto: Eventi occorsi in data 26 luglio 2025, potenzialmente riconducibili ai reati di apologia del fascismo, violazione del cosiddetto “decreto anti-rave”, sediziosa manifestazione e occupazione non autorizzata di suolo pubblico – fatti di reato avvenuti presso il “Parco Pertini” a Cotignola (Ra)

Il sottoscritto Federico Settembrini, in qualità di Sindaco del Comune di Cotignola, intende segnalare quanto segue.

In data sabato 26 luglio 2025, alle ore 14:15 circa, presso il Parco Pertini di Cotignola, area pubblica in concessione a privati per la gestione di diverse attività rivolte alla cittadinanza compresa l’attività di somministrazione di cibi e bevande, si è verificato un episodio potenzialmente configurabile come reato di apologia del fascismo ai sensi della Legge 20 giugno 1952, n. 645 (Legge Scelba), artt. 4 e 5, nonché come violazione del cosiddetto “decreto anti-rave” (Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199), artt. 434-bis c.p e 633-bis c.p..

Difatti, secondo diverse segnalazioni pervenute da alcuni cittadini residenti nei pressi del Parco un gruppo composto da circa numero 30 persone vestite con magliette nere, munite di bandiere con loghi rievocativi e riunitesi presso l’area ristorante del parco, ha intonato canti apertamente riconducibili al ventennio fascista, come “Faccetta Nera”, con l’ausilio di un impianto di amplificazione audio.

Dalle informazioni apprese dai cittadini che hanno segnalato l’accaduto, durante la mattina del 26 luglio 2025 tramite contatto telefonico con il personale della cooperativa che conduce l’attività di ristorazione, era stato prenotato presso la suddetta struttura di ristorazione un tavolo denominato «Forlì». Gli avventori del locale indossavano abiti scuri che recavano ben evidenti fasci littori e simboli che inequivocabilmente rimandano al periodo fascista. I commensali hanno mangiato, bevuto e cantato in coro alcune canzoni: tra queste, sono state intonate «Faccetta nera», motivo scritto nel 1935 da Mario Ruccione riconducibile alle campagne coloniali e al ventennio fascista, e «Giovinezza», le cui musiche composte nel 1909 hanno poi fatto da base a vari testi fino ad arrivare a integrare, con la versione redatta nel 1925, l’inno del Partito nazionale fascista. Il volume dei cori era talmente alto che sono stati uditi dai cittadini che risiedono nelle vicinanze, fuori dal perimetro del parco pubblico. Il gruppo di persone si era organizzato con un altoparlante, utile a diffondere le basi delle suddette canzoni, e di un treppiede, utile a reggere l’apparecchio fotografico utilizzato per immortalare il gruppo che, mostrando un lungo striscione su cui era impressa una scritta di cui lo scrivente non può riportare con esattezza la dicitura, si era messo in posa nei pressi della tensostruttura allestita per la già autorizzata “Festa del PD”.

Tale forma di incitamento alla violenza è altresì vietata e sanzionata penalmente anche dall’art.2 del D.L.122/1993.

Quanto accaduto ha peraltro arrecato danno alla Comunità, in quanto veniva turbata la tranquillità dei consociati. Pertanto, i fatti intercorsi potrebbero configurare la contravvenzione ex art.654 c.p., fattispecie denominata “Grida e manifestazioni sediziose”.

La natura del raduno, per numero di partecipanti, modalità e finalità espresse attraverso i canti, fa ipotizzare non solo una rievocazione ideologica vietata dalla normativa vigente, ma anche l’occupazione arbitraria di suolo pubblico per fini diversi da quelli autorizzati, come previsto dalla normativa in materia di raduni non autorizzati ex art. 633 c.p.

L’occupazione non solo è stata arbitraria, ma anche in contrasto col Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, approvato con delibera in c.c. nr.27/2023, ove all’art. 38, comma 11 si evince che non possono essere rilasciate concessioni di occupazioni di suolo pubblico alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all’ideologia fascista.

Inoltre, preso atto della manifestazione in corso nella giornata del 26 luglio 2025 denominata “festa del PD”, si rileva come l’evento potesse dare seguito ad un pericolo concreto per la sicurezza e l’ordine pubblico.

A fronte di quanto appreso, lo scrivente ha ritenuto opportuno chiamare le Forze dell’Ordine (Carabinieri), che sono state contattate alle ore 15:32 dello stesso giorno per effettuare le opportune verifiche.

L’Amministrazione Comunale di Cotignola, in persona del Sindaco pro tempore, intende denunciare l’accaduto per le valutazioni di competenza da parte dell’Autorità giudiziaria e della Prefettura, mettendosi sin d’ora a completa disposizione per ogni forma di collaborazione, compresa la condivisione dei contatti dei cittadini che si sono resi disponibili a testimoniare quanto visto e udito, anche a supporto dell’eventuale attività istruttoria.

Nella consapevolezza della gravità dei fatti, che nulla hanno a che vedere con i principi democratici e costituzionali della nostra Repubblica, nonché edotti anche dallo Statuto Comunale del Comune di Cotignola, si confida in un attento e sollecito riscontro.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 408 c.p.p., si chiede di essere avvisati in caso di eventuale archiviazione del relativo procedimento.

Si riserva la costituzione di parte civile.

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Con osservanza.

Cotignola, 31.07.2025

Federico Settembrini

Sindaco del Comune di Cotignola