Una valanga di firme contro il decreto della paura

Il documento dei 257 giuspubblicisti, che hanno sottoscritto l’“appello per una sicurezza democratica”, registra una massiccia adesione di cittadini comuni, esponenti del mondo della cultura, del diritto, dell’economia e delle scienze, giornalisti, musicisti, artisti, tante voci, che si oppongono all’ennesima e inaccettabile forzatura dei principi della nostra democrazia costituzionale, a cominciare dallo “scippo” delle funzioni parlamentari, avvenuto questa volta in modo inaudito, dal momento che, dopo lunghi mesi di discussione – segno delle gravi criticità riscontrate – quel disegno di legge era comunque giunto alla fase finale anche in Senato e stava per essere votato, sicché il colpo di mano del Governo non si spiega se non in termini di disprezzo del Parlamento e dei cittadini che esso rappresenta.

La sicurezza è un valore costituzionale, che si declina in protezione e non in compressione delle libertà; in sicurezza economica e sociale e non in repressione del dissenso; in sicurezza del e sul lavoro e non in subappalti a cascata.

Questa è la sicurezza democratica che vogliamo e per questo ci opponiamo alla torsione autoritaria che questo decreto vuole invece imprimere al nostro ordinamento.

In pochi giorni, l'appello è stato firmato da 8000 cittadini, nell'assordante silenzio del servizio pubblico radiotelevisivo.

L'appello rimarrà sul sito di Articolo 21 fino alla conversione del decreto: hanno tolto la parola al Parlamento; l'appello la restituisce ai cittadini.

Hanno aderito e invitano ad aderire, fra gli altri:

Alessandro Barbero, storico; Luciano Belli Paci, avvocato; Ferdinando Boero, biologo marino; Edmondo Bruti Liberati, magistrato; Massimo Cacciari, filosofo; Paolo Enrico Carfì, magistrato; Gherardo Colombo, magistrato e scrittore; Don Virginio Colmegna, sacerdote; Paolo Corsini, presidente dell’Istituto Parri; Nando Dalla Chiesa, sociologo; Emilio De Capitani, già Dir. F.R.R.E.Group; Tiziana Ferrario, giornalista; Gabrio Forti, penalista; Domenico Gallo, magistrato; Massimo Giannini, giornalista; Agostino Giovagnoli, storico; Giuseppe Giulietti, giornalista; Luigi Marini, magistrato; Monica Guerritore, attrice; Luigi Manconi, sociologo; Emiliano Manfredonia, Presidente Acli; Elisa Marincola, giornalista, Rocco Maruotti, segretario ANM; Michela Marzano, filosofa; Tomaso Montanari, storico; Daniela Padoan, saggista; Gianfranco Pagliarulo, Pres. ANPI; Alessandro Pajno, già Pres. Consiglio di Stato; Giorgio Parisi, Premio Nobel; Elena Riva Crugnola, magistrato; Alessandro Robecchi, scrittore; Franco Roberti, già direttore DNA; Paolo Rossi, attore; Armando Spataro, magistrato; Donatella Stasio, giornalista; Nadia Urbinati, politologa; Gianfranco Viesti, economista.

