“Una Torre di libri 2025”. Anteprima XVIII edizione con Sigfrido Ranucci di Report-Rai3

Giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione, UNA TORRE DI LIBRI è il festival culturale del Comune di Torre Pellice, organizzato dalla Libreria Claudiana e dall’Associazione Diversi Sguardi, con il sostegno dell’Otto per mille della Chiesa Valdese.

Da giovedì 10 a domenica 13 luglio 2025, la manifestazione, interamente a ingresso gratuito, avrà nuovamente il suo fulcro in piazza dal Municipio e il festival sarà anticipato da due giornate di anteprima (domenica 8 e sabato 28 giugno), alla Galleria Civica F. Scroppo, in via Roberto D’Azeglio. «Per festeggiare la “maggiore età” del festival, dopo alcune edizioni nel prato del Liceo valdese, quest’anno a luglio torneremo davanti al Municipio, animando il paese con tanti autori e autrici, spettacoli e musica», spiega la Sindaca, Maurizia Allisio.

Mentre gli organizzatori lavorano agli ultimi dettagli del programma del festival si può annunciare il primo evento di anteprima: domenica 8 giugno alle ore 15, alla Galleria Civica F. Scroppo, in via Roberto D’Azeglio 10, arriverà un grande nome del giornalismo italiano: SIGFRIDO RANUCCI, conduttore del programma “Report” (Rai3), che si racconterà al pubblico del festival a partire dal suo libro: “La scelta” (Bompiani, 2024). L’incontro sarà introdotto e moderato da Gian Mario Gillio, giornalista di Riforma – Eco delle valli valdesi/Agenzia stampa Nev e portavoce del Circolo Articolo 21 Piemonte. Durante l’evento sarà svelato al pubblico il programma del festival.

In Rai dal 1990, Ranucci è stato prima inviato per le rubriche del Tg3, poi per Rai News 24, dove ha realizzato tante inchieste sul traffico illecito di rifiuti e sulla mafia. Ha realizzato l’ultima intervista al giudice Paolo Borsellino, nel settembre del 2001 è stato inviato a New York per seguire l’attentato alle Torri gemelle, poi nel 2004 a Sumatra per lo tsunami. Giornalista nei contesti di guerra dei Balcani e in Medio Oriente, dal 2017 conduce il programma televisivo Report (Rai3), che ha ereditato dall’ideatrice Milena Gabanelli.

Nel libro “La scelta”, per la prima volta Ranucci ripercorre il cammino che lo ha condotto fino a “Report”. Lo fa scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena, ma anche evocando figure – come suo padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo.

La seconda giornata di anteprima sarà sabato 28 giugno alle 17, sempre alla Galleria Civica F. Scroppo, con Andrea Bouchard, autore di “Fuochi d’artificio”, romanzo per ragazzi sulla la Resistenza, già diventato serie TV di grande successo, e “Ho ingoiato il sole”, nuovissimo romanzo (Salani) che ha dentro tante storie: il cambiamento climatico, il rispetto per gli altri, la scoperta del diverso. A seguire, la presentazione in anteprima assoluta dell’ultimo libro (Claudiana) di Giorgio Tourn, pastore valdese, storico e teologo.

La manifestazione prosegue dal 10 al 13 luglio in piazza del Municipio (via Repubblica 1). Tutti gli eventi sono gratuiti e si terranno anche in caso di pioggia.

Il programma completo sarà pubblicato sul sito https://www.unatorredilibri.it/

Partner dell’iniziativa: Riforma – L’Eco delle Valli Valdesi, Radio Beckwith, Liceo Valdese, Polo culturale Levi-Scroppo, Claudiana editrice, Fondazione Centro Culturale Valdese, Associazione Musicainsieme e delle Scuole di Musica Intercomunali della Val Pellice, Chisone, Germanasca e del Pinerolese, Medici con l’Africa CUAMM, Chiesa valdese di Torre Pellice.

