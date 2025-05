Perché le ultime parole di Colosimo avranno fatto tremare i sodali meloniani

0 0

La Colosimo fa la sua “Fiuggi” intervenendo alla Scuola di formazione dedicata a Piersanti Mattarella: ora è lecito aspettarsi che FdI ritiri il disegno di legge contro il Sen. Scarpinato, che metta senza indugio in discussione le due memorie depositate in Antimafia dallo stesso Scarpinato e dal gruppo M5S sulle stragi degli anni ’90, che chieda scusa al sen. Verini ed al dep. Provenzano per come sono state sprezzantemente liquidate le loro più che pertinenti domande al gen. Mori ed al col. De Donno sulle connessioni tra le stragi e i rapporti tra mafia-politica. Ma temo che non succederà.

Nel pomeriggio di Domenica, l’on. Chiara Colosimo intervistata da Paolo Borrometi, giornalista e presidente della scuola di formazione dedicata al fratello del presidente della Repubblica, pare volersi togliere un grande peso dal cuore con una serie di ammissioni da far tremare alcuni dei bastioni più solidi su cui poggia l’impero meloniano.

Così la Colosimo riconosce che le sentenze vanno rispettate come pure le verità storiche e che bisogna considerare anche quei dubbi ben argomentati che resistono a certe sentenze, i riferimenti sono alla strage di Bologna, al coinvolgimento dell’estrema destra eversiva, ai rapporti con la P2 e con pezzi deviati di istituzioni. Ma a partire da Bologna, in una sorta di irrefrenabile confessione (sarà la suggestione agostiniana) la Colosimo aggiunge che questa ‘alleanza del male” ha condizionato tutte le stragi italiane, che ha avuto un epicentro fondamentale in Sicilia, che la vedova Mattarella nel riconoscere Fioravanti come esecutore materiale del delitto deve essere presa sul serio, che l’attenzione alla strage di Via d’Amelio attribuita dalla Commissione antimafia da lei presieduta è da intendersi soltanto come un primo passo in ossequio alle attese della famiglia, e che in fine di quella foto con Luigi Ciavardini chiede perdono, non rappresentando altro che uno slancio forse eccessivamente affettuoso verso un uomo che stava lavorando in carcere per i detenuti, inverando proprio l’art. 27 della Costituzione, nel quale lei stessa crede senza riserve.

Insomma una serie di dichiarazioni che avranno fatto saltare sulla sedia più di un sodale meloniano. La Colosimo ha messo le “dita negli occhi” infatti ad un bel pezzo di nomenclatura: nessuno dimentica, per esempio, che proprio il presidente della Regione Lazio (terra di elezione della Colosimo), il meloniano Francesco Rocca soltanto nell’agosto 2023 aveva dovuto fare scudo alle intemerate del suo noto responsabile della comunicazione Marcello De Angelis proprio rispetto alla strage di Bologna ed alle responsabilità (negate!) dei neri. Ma come non mettere le parole della Colosimo sulla funzione rieducativa del carcere e sulla necessità di incontrare i detenuti in diretta e manifesta contraddizione con quelle pronunciate niente meno che da Arianna Meloni la quale aveva da poco attaccato, alla donzelliana maniera, quei parlamentari del PD che si erano recati in carcere per sincerarsi delle condizioni di Cospito, da settimane in sciopero della fame? Altro che “intima gioia” nel togliere il respiro ai detenuti dietro i vetri oscurati dei mezzi della penitenziaria evocata dal nero Delmastro, la Colosimo sembra Pannella!

Fu vera gloria?

Ci sono varie altre ipotesi.

Una “carica di alleggerimento” per uscire dalle infuocate polemiche fomentate proprio dagli attacchi di FdI nei giorni della commemorazione della strage di Capaci, a cominciare da quello sguaiato contro Roberto Saviano, fino a quello contro Rosy Bindi? L’inizio di un generale “ripulisti” interno a FdI che voglia presentarsi alla Nazione come il partito certamente contro la mafia, ma anche contro ogni altra forma di ambiguità e di complicità con il “male” (cit.)… In vista del voto anticipato?

Ai posteri l’ardua sentenza.

Più sommessamente, riprendendo l’incipit di questo ragionamento, potremo capire la portata delle parole della presidente della Commissione Antimafia da quello che accadrà in Parlamento. Fino ad oggi infatti la Colosimo non ha fatto mistero di parteggiare convintamente per l’interpretazione della strage di via D’Amelio (ma pure di Capaci) offerta dall’avv. Trizzino, dal gen. Mori e dal col. De Donno, al punto da opporsi spudoratamente a qualunque tentativo di aprire una lettura più comprensiva e rispettosa delle sentenze e delle verità storiche acquisite. Per amore della verità che salva la democrazia, non possiamo che augurarcelo.

