“Non si firmi alcun accordo che non prevede precise condizioni…” La lettera dei 300 giornalisti Rai della “Fase 2”

Alle rappresentanze sindacali di USIGRAI e UNIRAI

Al CDA di RAI Spa

All’amministratore delegato, Giampaolo ROSSI

Al Direttore Generale, Roberto SERGIO

Al direttore delle Risorse Umane, Felice VENTURA

L’Assemblea degli oltre 300 giornalisti Rai della cosiddetta “FASE 2”, riunita giovedì 15 maggio a Roma, CHIEDE alle rappresentanze sindacali convocate dall’azienda al tavolo sulla selezione per le TgR – sedi regionali – di non firmare alcun accordo che non preveda per iscritto quanto segue:

1. l’impegno dell’azienda ad avviare contestualmente la “FASE 2” – cioè la stabilizzazione/novazione con il contratto giornalistico FNSI/Usigrai per tutti i giornalisti professionisti impiegati da anni con contratti precari a partita iva o assunti con contratti diversi da quello giornalistico;

2. una precisa e puntuale indicazione della data entro la quale tale stabilizzazione/novazione verrà finalizzata per tutti gli aventi diritto;

3. una precisa e puntuale indicazione della road-map temporale dei tavoli di trattativa tra azienda e sindacati dedicati in modo esclusivo a “FASE 2”, che parta contestualmente al tavolo per le TgR e si concluda entro la fine dell’anno solare in corso.

Premesso quanto sopra, l’Assemblea ribadisce quanto già reso pubblico il 5 maggio scorso: in nessun caso la selezione per le TgR può essere vista come una alternativa alla stabilizzazione/novazione COL CONTRATTO GIORNALISTICO FNSI nei programmi, reti e strutture in cui i colleghi lavorano da anni, o un ennesimo rinvio della cosiddetta ‘FASE 2’. Infatti:

– non è accettabile svuotare i programmi che hanno fatto e continuano a fare la storia della prima industria culturale del Paese – programmi come Presa Diretta, Report, Chi l’ha visto, Agorà, Vita in diretta… e moltissimi altri – delle risorse umane che li realizzano ogni giorno;

– e non è accettabile che dopo anni di precariato e di attesa, l’unica opportunità di stabilizzazione offerta dall’azienda sia un trasferimento in sedi distanti centinaia di chilometri da quella in cui si sono costruite esistenze professionali e familiari in lunghi anni di lavoro, oltre alla prospettiva – in alcuni casi – di un sostanziale demansionamento.

L’Assemblea ricorda infine all’azienda e alle OO.SS. in indirizzo che l’intitolazione “FASE 2” fa preciso riferimento all’accordo che sei anni fa stabilizzò/novò oltre 200 colleghi giornalisti professionisti, accordo che impegnava per iscritto le parti a completare il processo con la cosiddetta – appunto – “FASE 2”.

Per tutto questo, l’Assemblea ha inoltre deciso di convocarsi in forma pubblica, all’aperto, la mattina di mercoledì prossimo 21 maggio dalle 10 alle 14, davanti al centro di produzione Rai di via Teulada a Roma.

