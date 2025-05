Contro la guerra e il clima di guerra – Intervista con il generale Fabio Mini

0 0

“Il pessimista – ci dice il generale Mini a margine dell’intervista – in fondo altro non è che un ottimista con esperienza”. E di ottimismo ce ne vuole davvero tanto per credere ancora in questa Europa e in un Occidente che, ahinoi, come spiega il generale sia in questa chiacchierata sia nel saggio che ha dato recentemente alle stampe per le Edizioni Dedalo (“La NATO in guerra. Dal patto di difesa alla frenesia bellica; collana Orwell diretta da Luciano Canfora), sta procedendo ad ampie falcate verso un riarmo che metterà in crisi il sistema di welfare, un tempo vanto del Vecchio Continente anche nei confronti degli Stati Uniti.

E così, mentre a Istanbul vanno avanti, sia pur con freddezza e tra mille difficoltà, i colloqui di pace fra Russia e Ucraina, con il beneplacito di Trump, assistiamo in Europa alla rinascita di una “Coalizione dei volenterosi” che altro non è che un tentativo di sabotare ancora una volta le trattative per continuare a illudere un popolo, e forse anche il suo governo, sulla possibilità di sconfiggere la Russia sul campo. Un’ipotesi ormai fantascientifica, che è costata centinaia di migliaia di morti e che rischia di provocare lo smembramento dell’Ucraina e la disfatta dell’Unione Europea. Senza contare che il riarmo forsennato della Germania e il continuare a ripetere che dobbiamo prepararci a uno scontro con la Russia entro il 2030 non fanno altro che portare consenso a soggetti inquietanti, pericolosi e fascistoidi. Sembra di vivere, dunque, in una distopia orwelliana. Eppur bisogna resistere, e parlarne con Mini è un ottimo modo per non arrendersi.

