“March to Gaza”, il mondo si mobilita con un solo obiettivo: aprire la frontiera, far entrare gli aiuti umanitari ed esigere la fine dell’assedio

Cresce di minuto in minuto il numero di utenti che si aggiunge al canale Telegram “March to Gaza – Call for international Civil Mobilization to Open a Humanitarian Corridor to Gaza”.

Una mobilitazione che è una risposta popolare all’inazione dei governi di fronte ai quotidiani massacri che i bombardamenti israeliani provocano nella Striscia. L’iniziativa ha preso forma in Francia e si sta diffondendo in diversi paesi.

Al canale Telegram, che conta più di 2600 iscritti, si sono aggiunti anche un profilo Instagram ed uno su TikTok.

“Una iniziativa apartitica e pacifica – si legge nel gruppo Telegram – attiva in questo momento in più di 20 Paesi e che vede insieme operatori sanitari, umanitari, addetti alla logistica, avvocati, attori esperti sul campo provenienti da ogni angolo del mondo. Con un unico obiettivo: aprire un corridoio umanitario a Gaza, attraverso negoziati diplomatici con l’Egitto, sotto la supervisione internazionale. L’iniziativa non intende violare i confini nazionali e minare la sovranità degli stati. È costruito interamente su un coordinamento pacifico e civile, e mira a facilitare l’arrivo di un’assistenza medica, aiuto umanitario e personale di emergenza alla popolazione civile nel pieno rispetto del diritto umanitario internazionale”.

E ancora si legge:

“La Marcia verso Gaza rappresenta una delle ultime realistiche iniziative guidata dalla società civile internazionale per rispondere a questa crisi… Non c’è più tempo per le divisioni, le posizioni ideologiche o i silenzi cauti. Siamo di fronte ad un imperativo umanitario prioritario”.

L’iniziativa, partita dalla Francia, ha preso il via il 9 aprile scorso, si legge su ilfattoquotidiano.it, quando è stata pubblicata una lettera aperta alle ambasciate di Egitto ed Israele, i due paesi interessati dalla marcia.

“Noi, cittadini francesi e cittadini del mondo, donne e uomini liberi, provenienti da molteplici paesi, religioni, lingue e culture, vi scriviamo per annunciarvi che il popolo si solleva. Di fronte all’inazione dei governi, di fronte alla sofferenza insostenibile del popolo palestinese, di fronte al blocco disumano imposto a Gaza, migliaia di persone, ovunque nel mondo, si organizzano per una marcia senza precedenti. Una Marcia verso Gaza“, si legge nella lettera che poi precisa:

“Marceremo fino al terminal di Rafah, con un solo obiettivo: aprire la frontiera, far entrare gli aiuti umanitari ed esigere la fine dell’assedio”.

L’organizzazione si è strutturata in diversi gruppi di lavoro: logistica, gruppo sanitario, dipartimento finanziario, ufficio legale, comunicazioni Idee/Proposte, relazioni pubbliche, a cui si può aderire in base alle proprie competenze.

“Abbiamo bisogno di tutti i tipi di competenze: medici, autisti, traduttori, esperti in logistica, comunicatori, avvocati, attivisti”, si legge sul canale Telegram.

Quanto alle risorse, viene spiegato che il movimento è finanziato esclusivamente dai contributi dei cittadini e in modo trasparente.

Non sappiamo cosa accadrà a giugno, quando è stata annunciata la marcia, e non conosciamo neanche la fattibilità della marcia: sarà possibile arrivare dove ci si è prefissati? Lo permetteranno? Sarà possibile arrivare a portare aiuti umanitari in un luogo nel quale da più di 50 giorni il cibo, l’acqua, i medicinali non vengono fatti entrare? Sarà possibile tutto questo dove da settimane non c’è più farina e i 25 forni presenti sono stati chiusi?

Non lo sappiamo. Ma è l’inizio di un moto, di una partecipazione collettiva, di una indignazione che speriamo sia sempre più contagiosa.

