Bloccata per 20 giorni la Ocean Viking, “colpevole” di salvataggio. Ecco perché il Mediterraneo è un cimitero

“Non ci è stata alcuna rassicurazione rispetto al fatto che il salvataggio delle persone in pericolo fosse in corso. Nessun’altra autorità marittima ha fornito informazioni o assistenza, nonostante gli sforzi della Ocean Viking per cercare coordinamento. Di conseguenza, la Ocean Viking non ha potuto ritenersi sollevata dall’obbligo di prestare assistenza. Nel frattempo, alla Ocean Viking veniva costantemente ricordata la minaccia di detenzione da parte dell’MRCC italiano se non fosse stata data una chiara istruzione di soccorso. L’unica istruzione chiara che abbiamo ricevuto è stata quella di procedere senza indugio verso Ortona mentre le persone erano in pericolo in mare, vicino alla nostra nave di soccorso, nel cuore della notte“, spiega Luisa Albera, coordinatrice di ricerca e soccorso a bordo dell’Ocean Viking.

“Abbiamo sempre comunicato in modo trasparente e proattivo con tutte le autorità competenti in ogni fase delle nostre attività di ricerca e soccorso e abbiamo sempre cercato il coordinamento delle autorità responsabili, ma il decreto Piantedosi costituisce un’impossibile contraddizione con il diritto marittimo: l’obbligo di soccorso si applica anche quando le autorità responsabili non rispettano il loro dovere di coordinare il salvataggio. Lasciare i naufraghi in mare ad un destino incerto è illegale. Rischiare detenzioni e multe per non aver ricevuto le giuste istruzioni per salvare le persone in difficoltà dagli Stati responsabili del coordinamento dei soccorsi pone un dilemma che nessun soccorritore dovrebbe affrontare. È impensabile che un’organizzazione umanitaria venga penalizzata per aver svolto un’operazione di soccorso e punita per l’incapacità delle autorità responsabili di coordinare efficacemente le attività di soccorso nel Mediterraneo centrale”, afferma Valeria Taurino, direttrice generale di SOS MEDITERRANEE Italia.

A seguito del decreto legge del 2 gennaio 2023 n. 1, le navi delle ONG sono state bloccate in totale 12 volte quest’anno, svuotando il Mediterraneo centrale di mezzi di soccorso vitali. E tutto questo durante l’anno con più morti registrate in quel tratto di mare dal 2017.