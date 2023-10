Festa cinema Roma 2023. “C’è ancora domani”, Paola Cortellesi sorprende con una bella storia d’impegno civile

0 0

Uno dei film più acclamati a questa diciottesima edizione della festa del cinema di Roma è “C’è ancora domani”, esordio di Paola Cortellesi alla regia. L’opera si inserisce nel tema privilegiato dalla manifestazione: la condizione femminile. Non a caso quello della Cortellesi è stato il film d’apertura. Nelle sale italiane uscirà il 26 ottobre.

Ambientato in bianco e nero a Roma, nel 1946, con sfumature di vintage neorealistico, sottolineato da musiche adatte, è la storia di un tipico nucleo familiare patriarcale, sopravvissuto alla seconda guerra mondiale. Racconta con ironia la drammatica vita quotidiana di Delia, una come tante, moglie e madre di tre figli. Paola Cortellesi ha detto di essersi ispirata alla propria nonna, pur se non è una biografia familiare, ha pensato piuttosto alle tante donne anonime, non consce delle proprie qualità, eppure fondamentali per il progresso del nostro paese.

Delia si dedica a un marito prevaricatore, a tre figli, a un suocero pretenzioso ed egoista. Per guadagnare poche lire rammenda calze, reggiseni, rattoppa ombrelli, si occupa della casa e serve gli altri come una schiava, a cominciare dal marito che quando è insoddisfatto la massacra di botte. Subisce senza ribellarsi, convinta di non valere niente, di non avere diritti. Spesso, proprio per questo, è rimproverata dalla giovane figlia, che anela a sposarsi ma non vuole diventare come lei.

Qualcosa però succede e sotto l’influsso della routine familiare e dei cambiamenti sociali, la prospettiva di Delia muta e diventa cosciente che l’esistenza può essere altro. In silenzio, in un finale non prevedibile, Delia si fa simbolo delle donne che hanno scoperto il valore del proprio nome e hanno contribuito a trasformare il nostro paese. Una di coloro che hanno permesso alle figlie una vita più libera.

Paola Cortellesi – attrice, sceneggiatrice e autrice, Premio David di Donatello e vincitrice di tre Nastri D’Argento – supera con “C’è ancora domani” una prova di sorprendente abilità ed equilibrio nel dirigere l’aspetto narrativo e comico del dramma.

Data di uscita: 26 ottobre 2023

Genere: Commedia

Anno: 2023

Regia:Paola Cortellesi

Attori:Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Vinicio Marchioni, Giorgio Colangeli, Romana Maggiora Vergano, Francesco Centorame, Lele Vannoli, Paola Tiziana Cruciani, Yonv Joseph, Alessia Barela, Federico Tocci, Priscilla Micol Marino, Maria Chiara Orti, Silvia Salvatori, Mattia Baldo, Gianmarco Filippini

Paese:Italia

Durata:118 min

Distribuzione:Vision Distribution

Sceneggiatura: Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi

Fotografia: Davide Leone

Montaggio: Valentina Mariani, Lele Marchitelli

Produzione: Wildside, Vision Distribution

