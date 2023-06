Voglio manifestare la mia piena solidarietà a Tomaso Montanari, per essersi rifiutato di abbassare la bandiera dell’università di cui è rettore, in esplicita dissidenza al lutto di Stato disposto dal Governo per la morte di B. La sua schiena dritta – insieme alle dichiarazioni di analogo tenore di Rosy Bindi e di altre persone pubbliche contrarie all’adozione di questa solennità a beneficio di un personaggio non esemplare – svetta per dignità e rispetto del proprio ruolo, in antitesi alle proscinesi indecorose ostentate da molti rappresentanti del mondo della cultura.

Rifiuto la frase ”nel bene e nel male” che molti chierici remissivi hanno usato nel giudizio su B. con l’intento di compensare nefandezze e azioni positive compiute in vita dal defunto, perché è evidente che le prime superano di gran lunga – per numero e gravità – le seconde. Che si proceda pure al funerale e lutto di Stato, ma si rispetti l’astensione di chi – molti, me compreso – non si adegua al servo encomio.