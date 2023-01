“Grazie ragazzi!”, nel nuovo film di Milani il detenuto e gli strumenti per il suo riscatto

0 0

“Grazie ragazzi!”, il nuovo film di Riccardo Milani, racconta di un certo Antonio Cerami (Antonio Albanese), un uomo di mezza età che avrebbe voluto fare l’attore, ma ora, separato dalla moglie e solo, sopravvive come doppiatore di film porno per riuscire a pagare l’affitto di un monocamera in una delle periferie fuori Roma, disturbata dallo sferragliare della ferrovia. Un giorno un suo vecchio amico (Fabrizio Bentivoglio), impresario teatrale, gli offre un piccolo lavoro come regista di uno spettacolo in un penitenziario e, date le difficoltà di realizzazione, Cerami è titubante. “Aspetto l’ora d’aria, aspetto di mangiare, aspetto i colloqui, aspetto che venga sera, che venga giorno”: così raccontano la loro esistenza i detenuti al regista il quale, appena entrato, non può far altro che pensare di trasformarli in attori mettendo in scena un testo universale “Aspettando Godot”. Sarà un faticoso eppur travolgente tentativo di crescita e riappropriazione della propria dignità, non solo per i carcerati, anche per il loro formatore, esperimento in cui trovare motivi di orgoglio e di rinascita malgrado i passati fallimenti …

“Soffro per il mio Paese in cui il senso di giustizia è schiacciato da un decennio – dice il regista – Volevo mostrare cinque persone che tentano una strada alternativa, un riscatto, anche per sottolineare che è necessaria la certezza della pena”. Riccardo Milani ha realizzato “Grazie ragazzi!” ispirandosi al film francese Un triomphe, a sua volta basato sulla storia vera di Jan Jonson, avvenuta in Svezia a metà degli anni ’80. Come sempre nei suoi film, il messaggio etico è forte, benché veicolato in maniera leggera attraverso lo stile della commedia popolare. Non a caso il sodalizio Milani-Albanese è andato consolidandosi negli anni. “Grazie ragazzi!” è una storia che pone l’accento sull’importanza del diritto di ogni uomo alla propria realizzazione e sulla necessità della cultura quale veicolo alla creatività, antidoto efficace alla distruttività umana. Il film dimostra – e lo provano i molti esperimenti realmente fatti – che anche le persone più difficili possono essere recuperate se impegnate in un’attività gratificante. Secondo Erich Fromm, educare alla creatività vuol dire educare alla vita. “Grazie ragazzi!” argomenta tale concetto nello stile della parabola, senza tacerne le difficoltà: la storia infatti ha un finale spiazzante, vero e non cinematografico. E tuttavia, pur rimandando alla complessità del vivere e ai fallimenti che ne derivano, lascia un’impronta di speranza.

Data di uscita:12 gennaio 2023

Genere:Commedia

Anno:2023

Regia:Riccardo Milani

Attori:Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini, Andrea Lattanzi, Nicola Rignanese, Fabrizio Bentivoglio

Paese:Italia

Distribuzione:Vision Distribution

Sceneggiatura:Michele Astori, Riccardo Milani

Produzione:Palomar e Wildside, società del gruppo Fremantle, con Vision Distribution

