“Station to Station oggi a Roma per Patrick Zaki

Un passo dopo l’altro (oltre trecentomila le firme raccolte con la petizione per la cittadinanza italiana sostenuta dai due rami del del Parlamento, http://Change.org/PatrickZakiCittadinoItaliano) i sette amici della community Station to Station sono oggi invitati a presenziare all’assemblea capitolina. Nella mattinata, infatti, si delibererà sulla proposta di concessione della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki.

Con loro anche Marino Antonelli, bancario in pensione che lo scorso anno in pellegrinaggio da Brescia, durante la Walking for Patrcik lanciata dalla community aveva raggiunto a piedi la capitale indossando la maglietta con il QR della petizione.

“Non smetteremo di stare al fianco di Patrick fino a che non sarà libero di tornare agli studi nella sua amata Bologna. La nostra è una incredibile mobilitazione dal basso per il futuro, in difesa di quei diritti umani di cui oggi Patrick è simbolo. Mentre l’iter per la concessione della cittadinanza italiana è ancora chiuso in un cassetto, grande valore ha oggi la delibera romana.

Vogliamo in questa occasione ricordare le parole pronunciate da David Maria Sassoli quando ci ha accolto nella sede del Parlamento europeo: “Questa mobilitazione ha un valore molto importante, non solo per significare la nostra vicinanza a Patrick, un ragazzo che sentiamo come uno dei nostri ragazzi, ma perché ha riconsegnato all’Europa una forte carica nella difesa dei valori fondamentali. Nessuno è al sicuro, da solo. L’unica risposta è la solidarietà”.

