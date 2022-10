Riforma è sempre in forma!

0 0

Ogni settimana Riforma – L’Eco delle valli valdesi affronta affronta diversi temi d’attualità, nonché argomenti specifici legati alla vita delle chiese evangeliche italiane e lo fa sul cartaceo, sul suo sito web (neswsletter) e sul mensile freepress. Una particolare attenzione è dedicata alle pagine di carattere biblico e teologico.

Dalle 15,30 di oggi (15 ottobre) presso il Tempio valdese di Pinerolo (To) ci sarà un momento di confronto tra la redazione e i lettori con ospiti i giornalisti Giorgio Zanchini, Emmanuela Banfo e Alberto Custodero, moderati dal portavoce del Circolo Articolo 21 Piemonte, Gian Mario Gillio.

Alle 20,30, poi, un monologo d’attualità a cura di Diego Passoni e la presentazione del libro del sassofonista Emanuele Cisi alle 21,30: «A cosa pensi quando suoni? Una vita Jazz…» (Blonk editore).

Per un’ informazione più vicina alle nuove generazioni

Il progetto «Riforma si fa in quattro», creato in sinergia con l’agenzia stampa Nev – Notizie evangeliche e con Radio Beckwith evangelica, è un passo verso la creazione di un vero e proprio sistema della comunicazione protestante in Italia, per promuovere il coordinamento e la collaborazione regolare tra i diversi media legati al mondo delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi (e non solo): siti web delle chiese e delle istituzioni e associazioni protestanti, periodici, agenzie e uffici stampa, radio ecc. L’obiettivo è quello di produrre una comunicazione coordinata, rapida e capace di adottare format e linguaggi in grado di coinvolgere le fasce di lettori più giovani.

La comunicazione ecumenica

La testata giornalistica Riforma è il frutto concreto di un processo di collaborazione tra le chiese battiste, metodiste e valdesi italiane, iniziato con il patto di reciproco riconoscimento, firmato nel 1990. La necessità di avere una testata unica ha trovato la sua espressione concreta in un atto votato e approvato dal Sinodo valdese e dall’Assemblea battista, riuniti in una sessione congiunta. Il nuovo settimanale, pubblicato per la prima volta nel gennaio 1993, ha sostituito il settimanale La Luce e il mensile battista Il Testimonio, integrando al suo interno la testata storica, fondata nel 1848, L’Eco delle Valli Valdesi. La redazione di Riforma ha la sua sede centrale a Torino, mentre a Napoli convergono le notizie dal Centro-Sud. Il mensile «L’Eco delle valli valdesi» viene progettato e realizzato di concerto con la redazione di Radio Beckwith evangelica.

