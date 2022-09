Complesso didattico di Torino Esposizioni, 19 – 21 settembre Geosciences for a sustainable future’: 1100 scienziati ‘per un futuro sostenibile’

0 0

TORINO. Oltre 1100 scienziati “per un futuro sostenibile”, provenienti da Università e Enti di ricerca italiani e stranieri, professionisti e giovani parteciperanno nel complesso didattico di Torino Esposizioni, dal 19 al 21 settembre 2022, al “Geosciences for a sustainable futur” (https://geoscienze.org/torino2022/index.php): il primo congresso nazionale in presenza dall’inizio della pandemia, che si preannuncia tra i più partecipati in Italia, organizzato dalla Società Geologica Italiana (SGI) e dalla Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP).

Tre giorni nei quali si articoleranno ben cinquanta sessioni scientifiche sulle principali tematiche delle Geoscienze, che spaziano da argomenti di ricerca di punta, fino alle applicazioni delle geoscienze, utili per la società e che ricadono all’interno delle seguenti grandi tematiche: Geochemistry, Geodesy, Geodynamics, Geomorphology, Industrial application, Mineralogy, Natural Hazards and risks, Outreach and education, Palaeontology, Petrology, Planetary Sciences, Seismology, Stratigraphy and Sedimentology Sustainability, Tectonics and Structural Geology, Volcanology;tre conferenze plenarie di studiosi di rilievo internazionale, tenute da due italiani e un inglese su temi molto caldi e attuali, come la reperibilità di georisorse, i cambiamenti climatici del passato e le energie rinnovabili; una tavola rotonda dal titolo “Geosciences for a sustainable future”, numerosi workshops pre e post congresso su argomenti inerenti le applicazioni pratiche della geologia e forum su argomenti di rilevante impatto geologico-socialee su grandi temi di interesse pubblico, per riflettere sul ruolo delle Geoscienze in un futuro maggiormente sostenibile della Società e del Pianeta, sulla funzione che esse devono assumere nella formazione del cittadino, nella protezione dai rischi naturali e nella salvaguardia del patrimonio culturale e naturale, che fanno dell’Italia un luogo unico.

Una manifestazione che costituisce il luogo privilegiato per l’incontro dei diversi attori operanti nel mondo delle Geoscienze. Per gli studiosi rappresenta un importante momento di confronto in cui esporre le proprie ricerche e discutere i risultati; per i professionisti costituisce una valida opportunità per l’aggiornamento professionale e per l’approfondimento di competenze proprie dell’ambito in cui operano; per gli insegnanti di scuola è l’occasione per confrontarsi sui contenuti e sui metodi didattici delle Geoscienze, oltre a fornire la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione laboratoriale con il mondo della ricerca. Infine, il Congresso offre a tutti l’opportunità di incrementare le collaborazioni con le molteplici realtà pubbliche e private, nelle quali trovano spazio le competenze geologiche e di discutere le nuove strategie di sviluppo e di trasferimento tecnologico.

Il Congresso congiunto della Società Geologica Italiana e della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia sostiene l’ambiente e la natura, partecipando al progetto di piantumazione, adozione, cura e crescita di alberi per compensare le emissioni di CO 2

Nelle foto l’emissione di vapore di un geyser (Yellostone park)

