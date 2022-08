Al via il Comitato Veneto per “Assange libero”

0 0

Si è costituito il Comitato Veneto per “Assange libero”. Stiamo mettendo in cantiere varie iniziative, tra le quali la presentazione del libro di Stefania Maurizi “Il potere segreto”, una lucida e documentata analisi dell’intera vicenda di un giornalista coraggioso che si trova in un carcere di massima sicurezza a Londra in spregio a qualsiasi norma sui diritti umani, e che rischia, se estradato negli Stati Uniti, una condanna a 170 anni per spionaggio, un reato che non può coinvolgere giornalisti nell’adempimento del proprio lavoro. Guantanamo, Iraq, Afghanistan: torture e sequestri di persone innocenti. La redazione di WikileaKs e Julian Assange, che ne è il direttore, con la diffusione di documenti destinati a restare segreti, hanno squarciato il velo di omertà su casi gravissimi di violazione dei diritti umani da parte delle forze speciali americane. Lo hanno fatto attraverso documenti autentici. Ed è per questo che Assange rischia di morire in carcere.

Mentre in realtà ha fatto un servizio imprescindibile per la libertà di informazione. Difendere lui significa difendere tutti i giornalisti e le giornaliste che lavorano per illuminare le zone d’ombra che i poteri degli Stati, a Oriente come a Occidente, non vogliono siano portati in superfice.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21