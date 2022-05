“Note di cronaca”, oggi esce il disco di Stefano Corradino

0 0

Oggi 21 maggio esce “Note di Cronaca”. E’ l’esordio discografico del giornalista Stefano Corradino (dal 2002 in Rai e dal 2005 direttore di Articolo21) che ha combinato la passione giornalistica con quella musicale.

Da giovanissimo Stefano canta e suona il pianoforte. Il disco (sette canzoni) è ispirato a sette storie che ha raccontato in questi anni nei suoi servizi per Rainews24.

Storie di cronaca e attualità. L’immigrazione, i morti sul lavoro, le donne vittime di soprusi, le mafie, i diritti umani violati, i giornalisti uccisi, il Covid. C’è la storia di Yaya, rifugiato della Costa d’Avorio fuggito dalla guerra e nel viaggio per venire in Italia ha perso moglie e figli e per fortuna si è salvata la piccola Deborah, l’unica figlia che gli è rimasta. Parlo di Lisa, giovane e bella ingegnere (e talento della pallavolo), morta sul lavoro in un tragico incidente. Stefano Cucchi e la battaglia di verità e giustizia della sorella Ilaria. Federica Angeli e la sua lotta coraggiosa contro le mafie in un dialogo con il figlio sul valore della lotta contro la criminalità. Ilaria Alpi la giornalista Rai uccisa in Somalia mentre cercava la verità sui traffici di armi. Arianna, figlia di Ginevra, che le è stata sottratta e affidata al padre. Lei è un’insegnante amata e rispettata. E non può vedere la figlia da dieci anni a causa di un’assurda vicenda giudiziaria. E poi il Covid. Una canzone scritta mentre ero in giro tra le terapie intensive degli ospedali ed è un omaggio al personale sanitario.

“Note di Cronaca” è un concept album, le cui canzoni sono tutte collegate da un tema di fondo: i diritti umani. “Per questo – spiega Corradino – ho voluto che gran parte del ricavato del disco sia destinato ad Amnesty International, organizzazione di straordinaria sensibilità sul tema dei diritti umani negati”.

Brani cantautoriali, di cui Stefano Corradino ha scritto parole e musica. Un linguaggio musicale melodico ed elastico, a tratti con venature swing, che lasciano spazio al testo e alle qualità interpretative della sua voce.

Stefano ha lanciato sulla piattaforma gofundme una raccolta fondi per autofinanziarlo che ha raccolto oltre 14mila euro in poche settimane. La raccolta è ancora attiva per chi volesse dare un contributo

L’album, con la copertina realizzata da Mauro Biani, noto vignettista e illustratore, con la produzione artistica di Stefano Profeta e la collaborazione di Marco Cocchieri esce con l’etichetta Carpe Diem in download e streaming su tutte le piattaforme e sarà pubblicato in vinile in edizione limitata nelle prossime settimane.

Dal mese di giugno saranno disponibili anche i videoclip di tutti i brani.

