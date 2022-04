Ucrainizzateci

0 0

Vogliono essere anche loro ”ucrainizzati”. Lo chiedono i migranti fuggiti dalle altre guerre – come quelle in Siria, Libia, Afghanistan, Iraq e in altri paesi – scesi in piazza per rivendicare lo stesso trattamento di accoglienza concesso dalla UE agli esuli dell’Ucraina. Cose pratiche, come il permesso di soggiorno svincolato da un contratto di lavoro o dalla residenza e fine della burocrazia eterna nelle questure. Ma anche il riconoscimento della cittadinanza ai figli nati in Italia e l’abolizione dei centri di detenzione.

Che sia in atto un’empatia selettiva non è un mistero. Ed è anche in qualche modo comprensibile, visto che la diaspora degli ucraini è composta quasi prevalentemente da madri, bambini e anziani. Ma proprio questa crisi deve far ripensare l’approccio nazionale ed europeo alle migrazioni. Ad iniziare dal trattato di Dublino sulla mancata redistribuzione dei migranti. Ieri, difeso dagli stati del nord, perché i flussi venivano da sud. Oggi, necessario a tutti, per definire finalmente un’equa accoglienza.

