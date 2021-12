Usigrai: confronto leale sul processo di innovazione dell’azienda

“Bene fa la Commissione di Vigilanza a chiedere all’Ad della Rai un confronto leale e serio per sostenere il processo di innovazione dell’azienda. Per il momento registriamo solo l’annuncio di tagli lineari senza un progetto e per giunta sull’informazione per i territori”, lo dice l’Usigrai in una nota diffusa in queste ore.

“Alla commissione di vigilanza l’Ad ha detto che la terza edizione della Tgr è stata cancellata per motivi editoriali ma poi l’azienda all’Usigrai dice che nessuna decisione definitiva è stata assunta in merito alla 3° edizione della TGR. – si legge nel documento – Delle due l’una: o non si dice il vero al Parlamento o non lo si dice al sindacato. Intanto se le decisioni sono state prese, il 16 dicembre il Cda della Rai si troverà sul tavolo, e dovrà decidere se approvarlo o meno, il piano di produzione e trasmissione della Testata Regionale. Scopriamo inoltre solo oggi che dai palinsesti sparirà anche l’edizione della notte del tg di Raisport sul canale dedicato, raisport + hd: l’ultimo tg sportivo della giornata sarà alle 18:30 e non avremo più servizi e highlights delle partite e degli eventi serali. Così si dà solo il via a una stagione di tagli che mortifica il ruolo del servizio pubblico, lascia ad altri il racconto dello sport e l’informazione per il territorio”.