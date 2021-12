0 0

“Il Giornalismo vaccino contro le Fake News” Istant EBook di Romano Bartoloni, 10 anni dopo il libro sul nostro mondo perduto . EB è edito dalla Fondazione Murialdi per il giornalismo e da All Around.

Il giornalismo non è immortale, ma è duro da morire, resiste e contrattacca. La pandemia ha dato un colpo di acceleratore alla buona informazione. I giornali ormai viaggiano sul doppio binario della carta stampata e dell’ online. Gli storici quotidiani ancora robusti stanno diventando le navi ammiraglie delle flotte multimedia, come le Flag ship USA.

Con le prime pagine liberamente leggibili, l’Ebook si trova su Amazon Kindle, Feltrinelli e su tutte le altre piattaforme editoriali.

