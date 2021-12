Cop Rai e Cpo Usigraisulle ultime nomine: “Aumentano gli uomini nelle direzioni”

Le Cpo Rai e Usigrai si congratulano con le colleghe Ammirati, Calandrelli e Capparelli per la riconferma nei loro incarichi. “Aumentano però ancora gli uomini direttore in Rai. – si sottolinea in una nota – Alla riconferma delle tre direttrici non si aggiungono nuove promozioni di donne alla posizione apicale. I numeri rimangono sfavorevoli alle donne. La tornata di ieri, che conferma le tre direttrici ai loro posti, posiziona Coletta e Di Bella alle fasce day e prime time e promuove neo direttori Di Pace e Zappi, collocando il vicedirettore Mellone in pole position per succedere a Di Bella. Rispetto al totale dei direttori, considerando la precedente tornata di nomine e questa, l’equilibrio di genere a oggi risulta peggiorato: un direttore è andato via, ma 4 vice sono stati promossi, a fronte di 2 sole colleghe neodirettrici. Andiamo indietro”