20 dicembre, Napoli. La serata finale Tam Tam Digifest si apre sulla vicenda Assange

Seguirà un video intervento di Zap Mangusta, scrittore e filosofo, autore e per Amazon di una serie di audiolibri sulla filosofia, su ” Il mondo concreto delle cose vs. il mondo dematerializzato dell’informazione “.

Alle 21 e 30 proiezione di “ Imprevisti digitali” (Effacer l’historique) un film del 2020 scritto, diretto e co-prodotto da Benoît Delépine e Gustave Kervern. Orso d’argento del 70º anniversario al Festival internazionale del cinema di Berlino

In un sobborgo della provincia francese, tre vicini di casa di mezz’età si trovano a fare i conti col proprio rapporto coi social media: Marie, che vive degli assegni familiari del marito, non vuole che suo figlio s’imbatta nel suo sex tape finito in rete, per il quale è ricattata da un uomo più giovane; il divorziato Bertrand, innamoratosi di una centralinista telefonica, è nel mezzo di un’infinita battaglia burocratico-legale con Facebook per proteggere la figlia, vittima di cyberbullismo; Christine, che ha perso il marito a causa della sua dipendenza da binge watching, non riesce a capire come migliorare la propria valutazione da autista Uber. Insieme, i tre uniranno le forze per dichiarare guerra ai colossi di Internet.

Ai primi 10 prenotati sarà offerto il gadget della foto.

La proiezione del 20 dicembre si terrà a Sala ASSOLI di Napoli Vico Lungo Teatro Nuovo INGRESSO PROIEZIONE 5 euro

Gli incassi della serata saranno devoluti al Comitato per la liberazione di Julian Assange Italia

Info e prenotazioni : – 3663188501 FB Tamtamdigifest