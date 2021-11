Stato di agitazione della categoria per la libertà di stampa. La protesta della FNSI

Il sindacato unitario dei giornalisti italiani (FNSI) è da inizio ottobre in uno stato di agitazione e chiede a parlamento e governo di attivarsi a difesa della libertà di stampa: nella parole del segretario generale Raffaele Lorusso i punti principali della mobilitazione

In occasione della newsletter mensile del consorzio MFRR Media Freedom Rapid Response, il video con i sottotitoli in inglese è arrivato in tutta Europa, all’attenzione di chi segue la libertà dei media nel continente.

Video: Michele Formichella (FNSI), sottotitoli Paola Rosà (OBCT).

Fonte Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa.