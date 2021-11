Birmania, condannato a 11 anni giornalista americano

0 0

Condannato in Birmania, oggi Myanmar, il giornalista statunitense Danny Fenster.

L’avvocato di Fenster fa fatto sapere che il suo assistito, detenuto in Myanmar, è stato condannato a 11 anni di carcere con diverse accuse, tra cui il presunto incitamento alla diffusione di informazioni false o provocatorie.

il difensore dice che anche Fenster, che è il caporedattore della rivista online Frontier Myanmar, è stato giudicato colpevole di aver contattato organizzazioni illegali e aver violato i regolamenti sui visti. Fenster è detenuto da maggio. Deve ancora affrontare due ulteriori accuse in un altro tribunale per presunta violazione della legge antiterrorismo.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21