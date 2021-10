0 0

Non mi sorprende che Lucano sia stato condannato, ma che si sia abbattuto per questo esito scontato. Mi sarei aspettato, infatti, un`orgogliosa rivendicazione della condanna, come denuncia politica di procedure così rigide, da non adattarsi ai bisogni degli immigrati ospitati a Riace. Perché è l’obiezione di coscienza unita alla consapevole accettazione della sanzione a trasformare un reato, in una provocazione civile.

Come è successo a Marco Cappato, quando ha accompagnato in Svizzera un aspirante al fine vita. O molto prima, a Danilo Dolci quando fu condannato per aver occupato insieme ai contadini le terre incolte dei latifondisti del Sud. Anche Lucano ha ‘forzato’ la norma nel nome del principio superiore dell’accoglienza e forse è andato anche oltre (il dispositivo si riferisce a fondi distratti per alcuni immobili di proprietà). Ma una cosa è certa: la sua condanna apre una riflessione profonda sull`esigenza di riconfigurare il limite tra umanità e legalità.

