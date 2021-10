L’informazione non può essere delegata agli algoritmi, convegno a Bolzano

0 0

L’informazione non può essere delegata agli algoritmi dell’intelligenza artificiale. Di questo si discuterà domattina (15 ottobre) a Bolzano nel corso dell’incontro su Economia e Giornalismo organizzato da UniBz con introduzione di Federico Boffa (unibz) e Rocco Cerone (FNSI Trentino Alto Adige). Il primo panel è dedicato a “La ricerca come mezzo di diagnosi e cura del mondo della comunicazione digitale” a cura di Francesco Profumo (Fondazione Bruno Kessler); a seguire “La passione per la verità: come informare promuovendo una società inclusiva” a cura di Laura Nota e Roberto Reale (Università di Padova). Nel secondo panel “Filtri algoritmici: quali conseguenze per l’opinione pubblica” di Francesco Sobbrio (Università di Tor Vergata)

Understanding News Through the Lens of Analytics and Machine Learning

Erlend Aune (Norwegian University of Science and Technology)

Intervengono: Carlo Canepa (Facta.news), Carlo Bartoli (ODG), Monica Andolfatto (FNSI Veneto), Mauro Keller (ODG Trentino Alto Adige)

Conclusioni a cura di Giuseppe Giulietti , Presidente della federazione Nazionale della Stampa Italiana

Modera Silvia Fabbi (Ufficio Stampa Provincia Autonoma di Bolzano)

