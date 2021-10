Attacco hacker al sito della Cgil. La solidarietà di Articolo 21

0 0

Il sito della Cgil per ore sotto attacco di hacker. La pagina web istituzionale del sindacato è ora stata ripristinata ma. come si legge in un messaggio sul portale, l’attacco “conferma, se ancora fosse necessario, la premeditazione dell’assalto fascista di sabato scorso (9 ottobre). I tentativi (parzialmente respinti) di incursione informatica sono partiti contemporaneamente all’azione contro la sede di Corso Italia e testimonia un’organizzazione ad ampio raggio tesa a colpire anche l’infrastruttura tecnologica della confederazione nel tentativo di bloccarne le fonti autonome di comunicazione. Tecnicamente – prosegue il messaggio – si tratta di un’azione informatica di disturbo, volontaria e strutturata, ovvero con la tipologia di fenomeno informatico malevolo denominato ‘attacco DdoS’ (Denial of service attack); un fenomeno, occorso in piu’ riprese a partire da sabato scorso e attualmente ancora in essere. Gli attacchi informatici sono tradizionalmente senza volto ma in questo caso la firma in calce e’ cosi’ evidente che chiunque potra’ intuirne la matrice”.

Alla Cgil la totale solidarietà di Articolo 21 per questo ennesimo attacco.

