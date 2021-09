Venezia 2021. “Qui rido io”, Martone ritrae Eduardo Scarpetta con interesse e senza indulgenze

0 0

Mario Martone in “Qui rido io” mette in scena la vita di Eduardo Scarpetta (1853 – 1925), il più importante attore comico e commediografo del teatro napoletano. Basti pensare a titoli come Miseria e nobiltà, Il medico dei pazzi, ancora rappresentati, o a Na’ Santarella, del cui successo Scarpetta fu grato al punto da chiamare con quel nome la sua villa, sul cui ingresso scrisse “Qui rido io”.

La biografia coglie un momento di grande successo della sua carriera, quando Eduardo Scarpetta era amatissimo dal pubblico perché capace di farlo ridere. In questo clima la fama de “La figlia di Iorio”, una tragedia di Gabriele D’Annunzio, allora venerato come vate, catturò la sua attenzione tanto che decise di parodiarla. Cosa che espose l’autore napoletano a molte critiche e lo fece finire in tribunale. Solo Benedetto Croce fu solidale con il comico napoletano, aprendo così la strada a una riflessione approfondita sul diritto d’autore. Momento storicamente importante per la vita creativa e sociale, perché coinvolse la libertà di satira e parodia non solo di Scarpetta.

La sceneggiatura, pur immaginaria, si basa su una documentazione approfondita da parte di Mario Martone e Ippolita De Majo. Eduardo Scarpetta ebbe 9 figli da quattro diverse donne, non tutti legittimati e accolti in casa, come lo furono i tre che poi divennero famosi: Titina, Eduardo e Peppino De Filippo, ai quali trasmise l’amore e il mestiere del teatro. Con alcuni figli il rapporto fu molto conflittuale. Oggi diremmo che quella di Scarpetta fu una famiglia allargata e Martone, in nome del talento, non gli risparmia alcune crudeltà verso i bambini.

Toni Servillo riesce a trasmettere molto bene la personalità carismatica dell’artista, affamata di vita e anche un po’ irresponsabile. Al fianco di Servillo un cast assolutamente convincente e professionale. Il film è prodotto da Indigo e Rai cinema e arriva nelle sale cinematografiche dal 9 settembre. Da vedere.

Regia: Mario Martone Produzione: Indigo Film (Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori), Rai Cinema, Tornasol (Mariela Besuievsky) Durata: 133’ Lingua: Dialetto napoletano, italiano Paesi: Italia, Spagna Interpreti: Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell’Anna, Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta, Roberto De Francesco, Lino Musella, Paolo Pierobon, Gianfelice Imparato, Iaia Forte, Roberto Caccioppoli, Greta Esposito, Nello Mascia, Gigio Morra Sceneggiatura: Mario Martone, Ippolita di Majo Fotografia: Renato Berta Montaggio: Jacopo Quadri Scenografia: Giancarlo Muselli, Carlo Rescigno Costumi: Ursula Patzak Suono: Alessandro Zanon Effetti visivi: Rodolfo Migliari

