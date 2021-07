Italia Vira (a destra)

0 0

Se chiediamo di cambiare un po’ il ddl Zan, poi dovrà tornare alla Camera per la conferma, ma là finirà in un binario morto senza che nessuno possa accusarci di averlo accoppato. Il piano di Italia Viva è ormai evidente, anche se loro ancora fanno finta di voler solo “migliorare il testo”. Questa tattica serve a Renzi per virare più a destra senza dare troppo nell’occhio. E strizzando l’altro alle gerarchie catto-tradizionaliste, che vedono ancora le minoranze sessuali come perversione da ostacolare e minaccia per la famiglia. Meglio allora votare in Senato il testo così com’è e smascherare i contrari. Sempre che non venga chiesto e ottenuto il voto segreto. Questo sì, una perversione: della democrazia.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21