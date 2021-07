Cannes 2021. Tilda Swinton in “Memoria” di Apichatpong Weerasethakul 

0 0

CANNES – Nel 2010 Apichatpong Weerasethakul fu insignito della prestigiosa Palma d’Oro per “Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti”, basato sul libro del monaco buddista Phra Sripariyattiweti, il film trattava della reincarnazione. Primo tailandese ad aver conquistato la Palma d’oro, Apichatpong Weerasethakul a Cannes 2021 si presenta con un film che evoca le atmosfere metafisiche che sono suo segno distintivo. Per il regista è il primo film in lingua inglese, con una star internazionale. Apichatpong ha dichiarato di aver scritto la parte pensando proprio a Tilda Swinton, lei d’altro canto lo ha voluto per dirigerla ed è produttrice esecutiva del film.

“Memoria” racconta di una donna che si sveglia di soprassalto perché ode un rombo sordo e indefinibile, come un’esplosione, potente, allarmante. Tilda Swinton da il corpo alla protagonista scozzese, coltivatrice d’orchidee, in visita alla sorella malata in Colombia. Viaggiando lei brama una risposta alla sua “sindrome sensoriale”, che si estrinseca in quel tuono misterioso che le esplode in testa. “E’ come un rombo dal centro della terra” dice la Swinton e , attraverso un giovane che sa sintetizzare i suoni, spera di riprodurlo per capire cosa sia.

Nel viaggio conosce un’archeologa che studia resti umani di seimila anni fa in un tunnel in costruzione e, colpita dalle scoperte della nuova amica, decide di seguirla sul luogo degli scavi. Il personaggio della Swinton è alla ricerca della “Memoria” scritta nei resti della terra, nel suono delle montagne. Il suo è uno scavo dei sensi verso le origini dell’habitat in cui ci troviamo. Dice Apichatpong Weerasethakul: “Ho immaginato che le montagne fossero il ricordo delle persone attraverso i secoli. Le grandi serre, le loro pieghe e i ruscelli, sono come le pieghe del cervello o le curve del suono”.

Apichatpong WEERASETHAKUL – Director

Apichatpong WEERASETHAKUL – Script / Dialogue

Sayombhu MUKDEEPROM – Cinematography

Angelica PEREA – Set decorator

César LÓPEZ – Music

Lee CHATAMETIKOOL – Film Editor

Akritchalerm KALAYANAMITR – Sound

Richard HOCKS – Sound

Tilda SWINTON – Jessica Holland

Jeanne BALIBAR – Agnès Cerkinsky

Juan Pablo URREGO – young Hernán Bedoya

Elkin DÍAZ – older Hernán Bedoya

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21