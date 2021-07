Bielorussia. Continua la repressione contro i giornalisti

Blitz contro i giornalisti e i media indipendenti in Bielorussia: continuano arresti e perquisizioni.

Oggi di prima mattina le forze dell’ordine sono venuti dai giornalisti dei media indipendenti, principalmente Belsat e Radio Svaboda che trasmettono in lingua bielorussa.

Ecco i nomi dei giornalisti che hanno ricevuto la visita delle autorità. Alcuni sono stati arrestati, le abitazioni degli altri vengono perquisite in questo momento:

✔️ Hleb Labadzenka, testata indipendente Belsat

✔️ Halina Abakunchyk, Belsat

‼️ Ihar Ilyash, Belsat. Ihar è marito di Katsiaryna Andreeva, giornalista condannata per la diretta in streaming della manifestazione antigovernativa. Attualmente è in stato di fermo. Durante l’arresto è stato sottoposto a pressioni psicologiche e umiliazioni.

✔️Yauhen Merkis (Homel)

✔️Aliaksei Kairys, Belsat (Hrodna)

✔️Khrystsina Charniauskaya, Belsat

‼️Hanna Haliota, Belsat; la giornalista è stata arrestata

✔️Pavel Mazheika, Belsat

✔️Valiantsin Zhdanko, testata indipendente Radio Svaboda

‼️Inna Studzinskaya, ex collaboratrice di Radio Svaboda: arrestata

✔️Viktar Yarashuk, Belsat: hanno sequestrato il pc e il telefonino

✔️Aliaksandr Saenka, fotografo freelance, Hrodna

‼️Aleh Hruzdzilovich, Radio Svaboda, è stato arrestato durante il blitz della polizia negli uffici della testata. Gli agenti hanno perquisito i locali, sequestrato tutti i dispositivi elettronici, strappato i cavi dell’allarme e sigillato le porte.

✔️Milana Kharytonava: le forze dell’ordine hanno sequestrato il vecchio pc, dei vecchi telefonini e le carte bancarie

✔️Liubou Luniova, Belsat

✔️La casa dei genitori di Ales Liauchuk a Brest è stata perquisita. Nessuno della famiglia è stato arrestato. Ales è collaboratore della testata indipendente Belsat.

✔️Mikola Bianko, presidente della filiale della BAJ (Belarusian Association of journalists) a Homel, è ricercato dalle forze dell’ordine, anche se non è latitante. Gli agenti sono venuti all’indirizzo dove non abita più e dai suoi parenti. Ha anche ricevuto una telefonata dalle autorità. Il contenuto della conversazione non è noto.

Fonte: media indipendenti bielorussi Belsat, Novy Chas e altri.