“The Third Siege of Malta”. Il nuovo libro di Manuel Delia contro mafia e corruzione

Manuel Delia è un blogger a Malta, diventato un giornalista a tempo pieno il pomeriggio del 16 ottobre 2017, quando la sua collega e il suo mentore Daphne Caruana Galizia fu uccisa da un’autobomba per il suo giornalismo contro la mafia e contro la corruzione.

Malta resistette a due grandi assedi nella sua storia variegata. Nel sedicesimo secolo combatté una guerra di confine contro gli Ottomani. Nel ventesimo secolo subì i peggiori bombardamenti aerei inflitti dalle forze Axis. Ma il nemico alle porte durante “The Third Great Seige of Malta” è occulto. Malta sta combattendo una criminalità organizzata internazionale che ha sequestrato la sua economia e le istituzioni dello Stato.

Il libro di Manuel Delia è una raccolta di articoli e di blog post scritti dal 2017 in poi, mentre sulla sua isola calava il buio.

Questo è un tratto della prefazione scritta dall’ex giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Giovanni Bonello:

“Dal 2017, Manuel Delia si è assunto l’incarico di essere la coscienza e lo specchio della nazione. Non c’è niente di più solitario, pericoloso e compito ingrato della ricerca della verità, in un periodo quando lo Stato trasforma formalmente molta verità in un linguaggio ambiguo orwelliano, in esca populista, in fumo e specchi.

“Benché il bersaglio di Delia colpisca senza compromesse i corrotti, gli immorali, i sociopatici, i mercenari e quelli senza principi, la sua non è una sinfonia su una nota sola. Nel mirino dei suoi attacchi tremano sia il politico affamato di soldi, sia il pedofilo rapace. Le sue rivelazioni impeccabilmente documentate delle condizioni detestabili delle carceri, dei pregiudizi contri i migranti e di persone colpevoli di essere imperdonabilmente indiscrete nel sembrare differenti, di abuso sessuale di rappresentanti della chiesa e altre manipolazioni di potere, sono state tutte ugualmente eccezionali e preziose.”

The Third Siege of Malta è pubblicato da MidSea Books ed è disponibile da:

