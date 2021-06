Saviano via dal Festival di Ravello, solidarietà da Articolo 21

0 0

Articolo21 Campania è solidale con Roberto Saviano e denuncia imposizioni e stigmatizzazioni, oltre che ingerenze politiche nelle libere scelte culturali. Lo scrittore napoletano è stato censurato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha bloccato la sua partecipazione come ospite al Ravello Festival. Un caso che ha spinto l’intellettuale Antonio Scurati, da poche settimane alla guida della Fondazione Ravello, a rassegnare immediatamente e in maniera irrevocabile le dimissioni. I fatti erano stati annunciati dallo stesso De Luca, che nel consueto appuntamento del venerdì, con diretta social, pur senza mai citare il Festival di Ravello, aveva spiegato che “gli eventi che si propongono non devono essere segnati da conflitti di interesse da parte di chi li propone” e “tutto quello che finanzia la Regione Campania non deve essere per nessuno un’occasione per promuovere un sistema di relazioni personali o per passare qualche giornata di ferie a spese della Regione, ma devono essere eventi nella più assoluta trasparenza

“Vincenzo De Luca blocca la mia presenza al Ravello Festival. Nessun problema, don Vicié, non ci sarò… arripigliateve tutt chell che è o vuost…”. È il messaggio pubblicato sui social da Saviano e che accompagna un video di poco meno di quattro minuti nel quale lo scrittore, non senza ironia, denuncia il governatore campano.

