È tempo di idee nuove/noi e lo spazio che ci circonda. Il 30 evento alle 18 a Felino (PR)

Secondo appuntamento della serie di eventi / incontri programmati per raccogliere idee, opinioni e proposte dei/delle cittadini/e che intendono partecipare in modo attivo alla vita pubblica del nostro paese. Il futuro del nostro territorio dipende anche dalla sua buona salute. Parlare di ambiente significa fare riferimento alla relazione tra la natura e la società che la abita. Mercoledì 30 giugno parleremo di questo. Gli incontri si terranno presso i locali di “Acqua Terra Sole”, in via Trieste 12/5 a San Michele Tiorre (Felino). È necessaria la prenotazione nel rispetto delle norme Covid in vigore. Per info e prenotazione scrivete all’indirizzo di posta elettronica idee.nuove@trombi.eu

