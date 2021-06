Da credente dico rimoduliamo i Patti, non il ddl Zan

0 0

La Chiesa non vuole essere obbligata ad organizzare una giornata annuale, per spiegare che l’omosessualità è un orientamento non una perversione e ha la stessa dignità dell’eterosessualità. Sembra questo il perno sul quale ruota la comunicazione che il Vaticano ha inviato allo Stato italiano, per chiedere la “rimodulazione” del ddl Zan. Per evitare l’accusa di indebita ingerenza, la curia non si riferisce direttamente al ddl Zan, ma usa la forma della “nota verbale” (documento diplomatico anonimo di segnalazione) per denunciare la violazione dei Patti Lateranensi, mediante la lesione che tale legge infliggerebbe alla libertà di espressione della parte ecclesiale. Sciolta la complessa questione di forma, la sostanza è dirimente. La Chiesa vuole continuare ad avere la licenza di denuciare l’omosessualità come peccato e non ha alcuna intenzione di riconoscerle la dignità di un orientamento. Neanche se il ddl Zan l’introduce il tema nella scuola per prevenire bullismo e violenze contro le minoranze sessuali con una corretta e precoce informazione.

Da credente, penso che la Chiesa sia in errore, perché l’odio arcaico omofobo è contro l’amore, l’accoglienza e la scienza. Da cittadino, chiedo una “rimodulazione” dei Patti Lateranensi, affinché il Vaticano rientri nei normali rapporti che l’Italia intrattiene con gli altri stati. Da uomo che segue la propria coscienza, rivendico il primato della laicità dello Stato per la tutela dei diritti dei più deboli. E chiedo che il ddl Zan sia approvato così com’è.

