Dopo il clamore di Fedez, i partiti hanno capito che i rapper sono più seguiti dei politici.

Sembra che un gruppo segreto di autori ingaggiati dal PD, abbia già steso il primo “Letta-Rap” per svecchiare il suo Segretario.

E noi ne siamo venuti in possesso…

(Da eseguire con abiti sgargianti e bandana – tatuaggio di Fedez sul petto – e ritmico gesto delle corna)

Ehi, fratello!.. non so se hai capito

per far la sinistra non basta un partito

Non quello di Lenin, di Stalin e di Mao

ma serve la gente di Bella Ciao

(Yeah!.. SU COLLE MANI !!!)

La casa è a pezzi e tu stai sul divano

Dài alza il culo e dacci una mano

Sei giovane, hai idee e anche energia

E qui c’è la piena che ci porta via

(Insieme!.. VOGLIO SENTIRVI !!!)

Lo so, sei incazzato e non hai un lavoro

è ora di dirglielo forte anche a loro

a chi paga briciole per il tuo sudore

poco, in nero e senza fare rumore.

(Uhaa!.. PIU’ FORTE !!!)

Non dar retta a chi ti vuole fregare

dicendoti: è inutile che stai a protestare

La lotta libera ed è lì che t’aspetta

Rimettiti in gioco e fai come Letta!

(Yeah!.. SIETE GRANDI !!! )